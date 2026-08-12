Salvamento Marítimo remolca hasta el Puerto de Las Palmas un barco de productos químicos averiado

Un fallo en las máquinas ha obligado al Heroínas de Salvoraa rescatar un barco de transporte de productos químicos que se dirigía hacia el Puerto de Las Palmas y permanecía casi parado a 14 millas al sureste de Castillo del Romeral.

El Shamalnavegaba en dirección al recinto de Las Palmas de Gran Canaria para someterse a reparaciones navales cuando la máquina principal de su motor comenzó a fallar y quedó prácticamente parado en el mar. En ese momento, Capitanía Marítima detectó la existencia de un buque en esa zona que se movía a solo 0,2 nudos, cuando una embarcación de esa tipología suele hacerlo entre 12 y 14 nudos, y contactó con la tripulación, que le confirmó la avería que hacía peligrar su llegada a la capital de la Isla.

Salvamento Marítimo activa el remolque

El responsable de esta institución, Ignacio Gallego, señala que ante el riesgo de que no pudiera ser capaz de llegar a La Luz o que no pudiera gobernar ante el viento existente, se decidió enviar a una de las embarcaciones del servicio de Salvamento Marítimo, el Heroínas de Salvora, para remolcarlo hasta la entrada del puerto, donde dos barcos del servicio de remolcadores ha tomado el relevo para, junto a un práctico, proceder al atraque o fondeo seguro del barco.

Entrada al Puerto del 'Shamal' / La Provincia

Un químico llegado desde Singapur

El Shamal es un barco destinado al transporte de productos químicos que navega bajo la bandera de las Islas Marshall. Cuenta con una eslora de 149 metros y una manga de 23 y llega desde Singapur, de donde partió el pasado 2 de julio.