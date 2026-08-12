"Los fumaderos no pueden ser la normalidad": Coalición Canaria reclama una intervención integral en San Nicolás

Coalición Canaria (CC) ha reclamado una intervención más amplia en el Risco de San Nicolás para abordar los problemas relacionados con las drogas, la vulnerabilidad social y el deterioro de algunos espacios del barrio. La petición llega después de que la Policía Nacional esclareciera recientemente un homicidio ocurrido en un inmueble utilizado como fumadero.

El caso se remonta al 14 de febrero, cuando un hombre con problemas de drogodependencia apareció muerto en la vía pública. Aunque inicialmente se barajó una muerte natural o una sobredosis, la autopsia determinó que había fallecido por una importante hemorragia interna provocada por una fuerte contusión en el bazo.

La investigación del Grupo de Homicidios concluyó que la víctima había recibido una paliza en un cuarto utilizado como fumadero por una deuda relacionada con el tráfico de drogas a pequeña escala. Según la Policía, quedó malherida sin recibir asistencia y posteriormente fue trasladada hasta el lugar donde apareció. Dos jóvenes fueron detenidos a finales de julio como presuntos autores.

La Policía señaló además que tanto el fallecido como otros consumidores habituales de drogas del entorno habían sufrido agresiones, humillaciones y vejaciones aprovechando su situación de vulnerabilidad.

CC propone más presencia policial y trabajo comunitario

A raíz de este caso, el portavoz de CC en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, considera necesario reforzar la actuación pública en San Nicolás. La formación plantea combinar una mayor presencia policial y la lucha contra la venta de drogas con atención social, prevención de las drogodependencias y trabajo comunitario.

«No podemos permitir que los fumaderos o la venta de droga terminen formando parte de la normalidad cotidiana de un barrio», afirma Suárez, que sostiene que estos problemas no pueden resolverse únicamente con actuaciones puntuales.

CC amplía sus críticas al deterioro urbano y a las dificultades de movilidad del Risco. Entre las actuaciones pendientes cita el entorno del Mirador de Punta de Diamante, el anillo viario de San Nicolás y la recuperación del Castillo de San Francisco.

Suárez sostiene que, después de más de una década, el barrio debería haber experimentado una transformación más profunda. «Nadie esperaba solucionar todos los problemas de San Nicolás de un día para otro», señala, pero considera que la evolución debería ser ya más visible.