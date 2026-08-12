‘Parque Aventura’ llega al barrio de El Polvorín: Las Palmas de Gran Canaria organiza actividades familiares

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía del Distrito Ciudad Alta, celebrará este viernes 14 de agosto una nueva jornada de ‘Parque Aventura’, una iniciativa de dinamización comunitaria que llevará actividades gratuitas de ocio y animación a los barrios durante el periodo estival.

La actividad tendrá lugar en la plaza situada en la calle León XIII, junto a Protección Civil, en El Polvorín, en horario de 17:30 a 19:30 horas. La propuesta está dirigida especialmente a niños y niñas de hasta 12 años, que podrán participar junto a sus familias en juegos, talleres, actividades lúdicas y diferentes propuestas de animación.

Espacios de encuentro en los barrios

La concejala del Distrito Ciudad Alta, Betsaida González, ha destacado la importancia de seguir generando espacios de encuentro en los barrios durante el verano. “Con ‘Parque Aventura’ queremos que los niños y niñas puedan disfrutar de actividades gratuitas y, al mismo tiempo, que las familias encuentren en las plazas de sus barrios espacios para compartir, jugar y convivir durante las tardes de verano”, ha señalado.

La jornada de este viernes forma parte del recorrido que ‘Parque Aventura’ está desarrollando durante los meses de julio y agosto por diferentes espacios públicos del Distrito Ciudad Alta. Tras la cita de El Polvorín, la iniciativa continuará el 21 de agosto en el Espacio Multideportivo de Las Torres y concluirá el 28 de agosto en la Plaza Escultor Eduardo Gregorio, en Las Chumberas.

Con esta programación, el Distrito Ciudad Alta continúa impulsando actividades de proximidad que favorecen la dinamización de los barrios y ofrecen alternativas de ocio saludable y gratuito para la población infantil, juvenil y sus familias.