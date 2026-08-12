La reforma accesible de la playa de Las Canteras vuelve a fracasar: ninguna empresa presenta oferta

La reforma de la zona de baño asistido de Las Canteras vuelve a quedar pendiente siete años después de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria encargara la redacción del proyecto. La Mesa de Contratación declaró desierta el pasado 6 de agosto la licitación de las obras previstas en el entorno de la plaza Miguel Martín Fernández de la Torre, junto a Tomás Miller, al no haberse presentado ninguna empresa al procedimiento.

La actuación había salido a concurso por 208.835,62 euros y con un plazo de ejecución de seis meses. Era el intento más reciente para sacar adelante un proyecto cuyo recorrido se remonta a 2019, que llegó a contar con una subvención de 160.000 euros del Cabildo de Gran Canaria, acumuló varias prórrogas y terminó en 2025 con la devolución de esos fondos al no haberse ejecutado las obras.

El acuerdo consta en el acta de la Mesa de Contratación del 6 de agosto. Al abordar el expediente denominado Mejoras en accesibilidad universal. Zona de Baño asistido Plaza Miguel Martín Fernández de la Torre (Actualización 2026), se procedió a la apertura del sobre único de la licitación. La Mesa acordó «declarar desierta la convocatoria al no presentarse ningún licitador a la misma».

El proyecto se remonta a 2019 y llegó a contar con una subvención del Cabildo que fue necesario devolver

El concurso pretendía ampliar y modernizar el actual punto de baño asistido de Las Canteras. Entre las actuaciones previstas figuran una nueva estructura de sombra de aluminio marino, dos duchas adaptadas, una zona de hamacas para personas con movilidad reducida y un espacio para facilitar la transferencia entre las sillas de ruedas convencionales y las sillas anfibias utilizadas para entrar en el agua.

También se contempla un parque infantil inclusivo, una zona para preparar actividades deportivas adaptadas, nueva señalética accesible, pasarelas y pavimentos podotáctiles y el sistema Audioplaya, destinado a facilitar el baño a personas con discapacidad visual.

Un proyecto encargado en 2019

El origen de la actuación está en 2019. Ese año, el Ayuntamiento adjudicó mediante contrato menor a De Wilde Pinchetti SL, por 9.850 euros, la redacción de un proyecto técnico de mejoras en accesibilidad universal para el itinerario de asistencia al baño de Las Canteras.

En mayo de 2020, el Cabildo de Gran Canaria concedió al Consistorio una subvención directa de 160.000 euros para financiar las obras. La ayuda fue aceptada por la Junta de Gobierno municipal en diciembre de ese año y el dinero fue transferido en septiembre de 2021.

La previsión era actuar sobre el entorno del balneario de Tomás Miller para mejorar tanto el punto de baño asistido como los recorridos de acceso. La obra, sin embargo, no llegó a ejecutarse.

El Ayuntamiento fue solicitando sucesivas ampliaciones del plazo para desarrollar y justificar la actuación. La última prórroga mantuvo abierta la posibilidad de ejecutar el proyecto hasta el 30 de junio de 2025, pero esa fecha llegó con las obras todavía pendientes.

Presentación del servicio de baño especial asistido, en la playa de Las Canteras, en julio de 2022. / Andrés Cruz

La documentación administrativa posterior recogió entre las causas del retraso la caducidad de la autorización de Costas, la paralización del expediente de contratación y las dificultades para completar el procedimiento dentro del tiempo disponible una vez retomada su tramitación.

En noviembre de 2025, el Ayuntamiento acordó devolver al Cabildo los 160.000 euros recibidos. El reintegro llevó aparejado además el pago de 25.863,02 euros en intereses de demora, según publicó en su día Atlántico Hoy.

El Consistorio mantuvo entonces la intención de ejecutar la actuación con financiación municipal, para lo que debía actualizar el proyecto y tramitar nuevamente las autorizaciones necesarias. De ese proceso surgió la versión de 2026 que este verano volvió a salir a concurso.

Mejoras mientras la obra seguía pendiente

Durante estos años sí se introdujeron otras mejoras en el servicio de baño asistido, aunque al margen de la obra financiada inicialmente por el Cabildo.

En 2021, mediante la colaboración de Fundación AXA y Cruz Roja, se incorporaron una silla anfibia para adultos, muletas anfibias, un andador plegable, una grúa hidráulica, una tumbona adaptada, mesas, sillas con reposabrazos y una camilla. También se reforzó la atención con personal especializado.

Con posterioridad se añadieron zonas de sombra y otros recursos vinculados a la atención de personas con movilidad reducida, mientras el punto situado junto a Tomás Miller continuó funcionando como área de baño asistido de Las Canteras.

La actuación planteaba una intervención sobre el propio espacio y sus accesos a partir de normas de accesibilidad homologadas

La actuación sacada ahora a concurso tenía un alcance más completo. El proyecto plantea una intervención sobre el propio espacio y sus accesos a partir de un diagnóstico realizado conforme a la norma UNE 170001-1 sobre accesibilidad universal. Buena parte de los nuevos elementos se han diseñado con soluciones prefabricadas y desmontables para facilitar su instalación en el entorno de la playa.