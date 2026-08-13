Del amarre al remolque: cuánto cuesta operar en el Puerto de Las Palmas

Cuando un buque llega al Puerto de Las Palmas debe abonar, como mínimo, la tasa del buque, la tarifa fija de residuos, el amarre y desamarre, y, si lo necesita, el practicaje y el remolque. Además, si procede, tendría que abonar las tasas establecidas para la mercancía, el pasaje o la pesca fresca. Pero hay más y se dividen en dos tipos: las tasas portuarias establecidas en la Ley de Puertos y las tarifas por servicios que se prestan durante la escala, que se revisan periódicamente, como la del amarre, que es la última que la Autoridad Portuaria intenta modificar y ha puesto en contra a algunas de las patronales.

La Autoridad Portuaria expone en su página web cada una de estas obligaciones monetarias. En el primer bloque se encuentra la tasa del buque, que grava el uso que hace el barco de las aguas del puerto, de las obras e instalaciones que permiten el acceso al atraque o fondeo y de su estancia en el puesto asignado.

También están las del pasaje, que deben abonar buques como los ferris y cruceros para el uso de las instalaciones de atraque, accesos terrestres, vías de circulación y otras infraestructuras portuarias por parte de los pasajeros, su equipaje y, en su caso, los vehículos que embarcan o desembarcan; la de la mercancía, para el uso de muelles, zonas de manipulación, accesos, vías de circulación y zonas de tránsito; y la de la pesca fresca, refrigerada y sus productos, para el uso de atraques, zonas de manipulación y venta, accesos, vías de circulación, estacionamiento y otras instalaciones portuarias.

Embarcaciones deportivas, navegación y zona de tránsito

Asimismo, hay tasas para las embarcaciones deportivas y de recreo que utilizan puestos de amarre, fondeo o boya, la de ayuda a la navegación y la de utilización especial de la zona de tránsito, que es cuando las mercancías o elementos de transporte usan zonas portuarias de tránsito más allá de la carga o descarga.

El yate de lujo 'Kismet' atracado en el Puerto de Las Palmas / Andrés Cruz

Por otro lado, la institución portuaria enumera las diferentes tarifas establecidas para los servicios portuarios, como los desechos generados por los buques, el practicaje, el remolque, el amarre y desamarre, la recepción de desechos y residuos de carga, y las tarifas por emergencias, salvamento, incendios o contaminación.

Otros conceptos y bonificaciones

Otros conceptos gravados son los servicios comerciales de la Autoridad Portuaria, como el suministro de agua, electricidad, varada u otros de la Dársena de Embarcaciones Menores, aunque también hay coeficientes correctores y bonificaciones que modifican el importe final de algunas tasas, como las del buque, mercancía o pasaje.

El coste de un buque mercante

Según los datos de la web oficial del Puerto, un barco con 20.000 unidades de arqueo bruto pagaría 28.074,76 euros si se suman tasa del buque, ayudas a la navegación, tarifa fija de residuos, amarre/desamarre, practicaje, remolque y tasa de mercancía.

Los ferris, cruceros, pesqueros y embarcaciones deportivas tienen tasas específicas según su actividad

La tasa del buque se calcula sobre la centésima parte del arqueo bruto, el tiempo de estancia —con mínimo de tres horas y máximo de 15 horas por escala cada 24 horas— y la cuantía básica correspondiente que está fijada en 1,43 euros. La tasa de la mercancía se calcula multiplicando la cuantía básica de 2,65 euros por el coeficiente. Un contenedor de más de 20 pies tiene un coeficiente de 15, por lo que se pagaría 39,75 euros por cada uno.

Para el amarre y desamarre, la actualización oficial de 2026 -que ahora está en fase de actualización- fija para buques de entre 15.001 y 20.000 unidades de arqueo bruto una parte fija de 168,13 euros y una variable de 0,00972653 por unidad; por eso una maniobra ronda los 362,66 euros, y entrada más salida, 725,32 euros. En el remolque, la tabla de 2026 sitúa para ese mismo tramo una parte fija de 687,86 euros y una variable de 0,08364475, por lo que una maniobra sale en torno a 2.360,76 euros y dos maniobras, 4.721,51 euros.

La factura mínima de un buque incluye tasa del buque, residuos, amarre y desamarre, y puede sumar practicaje y remolque

Conceptos especiales

Hay conceptos que solo aplican a tráficos concretos. Un ferry interinsular con 500 pasajeros y 100 coches pagaría, como ejemplo simplificado de tasa del pasaje, unos 644,38 euros, aplicando la cuantía básica de 3,23 euros y los coeficientes de pasajeros y vehículos. Una descarga de pesca fresca valorada en 10.000 euros pagaría 220 euros si se descarga por vía marítima con lonja no concesionada, 180 euros sin uso de lonja o 40 euros si se utiliza lonja concesionada o autorizada.

Para una embarcación deportiva de 12 metros de eslora por cuatro de manga, atracada de punta un día y con disponibilidad de agua y electricidad, la tasa de embarcaciones deportivas rondaría 6,96 euros al día, sin contar consumos.

Atracado o fondeado

A todo esto, se suman las prestaciones que requiere el barco, como el suministro de combustible, el avituallamiento o el cambio de tripulación, entre otros. Y, además, todo depende de si la embarcación está atracada o fondeada.

Según las tarifas vigentes de Puertos de Las Palmas, la diferencia entre atracar y fondear es notable. Un buque en muelle paga 1,43 euros por hora por cada 100 unidades de arqueo bruto, con un mínimo de tres horas y un máximo de 15 al día, mientras que en fondeo abona 1,144 euros al día a partir del tercer día. Esa diferencia puede reducirse en el caso de buques que entran solo para avituallarse, aprovisionarse o reparar durante menos de 48 horas, además de las bonificaciones previstas por buenas prácticas ambientales, calidad del servicio, reparaciones, actividad offshore, ayuda humanitaria, suministro de combustible ship to ship o buques escuela.

El coste oculto de la rada

Sin embargo, mientras un buque atracado recibe suministros, técnicos o aprovisionamiento directamente desde el muelle, uno fondeado requiere embarcaciones auxiliares para traslados de tripulación, repuestos, documentación, asistencia o visitas técnicas. El precio aumenta si el servicio se presta de noche, en fin de semana o festivo, y también depende de la zona de fondeo: operar en la Rada Norte suele ser más caro que en la Rada Sur por la distancia y por acoger buques con mayores exigencias de seguridad.