Seguridad
Cocaína, lorazepam o ketamina: Las Palmas de Gran Canaria amplía el control de drogas al volante
El consistorio destina 104.860 euros a un contrato de cuatro años para confirmar los positivos de los controles de drogas de la Policía Local
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sacado a concurso por 104.860 euros el servicio de laboratorio que permitirá confirmar los positivos detectados por la Policía Local en los controles de drogas a conductores. El contrato tendrá una duración de cuatro años y cubrirá tanto el suministro de los dispositivos para recoger las muestras de saliva como su análisis posterior.
Las pruebas que realizan los agentes de la Policía Local en las vías públicas tienen carácter indiciario. Cuando arrojan un resultado positivo, la muestra debe pasar por un laboratorio homologado para confirmar la presencia de las sustancias detectadas y determinar su concentración real. Ese será el objeto del contrato que ahora se licita.
Los análisis deberán realizarse mediante técnicas de cromatografía de gases o líquidos y espectrometría de masas
La empresa adjudicataria tendrá que encargarse de la identificación de cada muestra, su conservación y la cadena de custodia desde que la recoge en las dependencias policiales hasta que emite el resultado, según detalla el consistorio en un comunicado. El Ayuntamiento fija un plazo de entre 48 y 72 horas para completar las analíticas, con un máximo de tres días desde la recogida.
Cocaína, anfetaminas, opiáceos y benzodiacepinas
Los análisis deberán realizarse mediante técnicas de cromatografía de gases o líquidos y espectrometría de masas, tanto para la identificación cualitativa como para la cuantificación de las sustancias. El contrato contempla el análisis de cocaína, morfina, codeína, metadona, anfetamina, metanfetamina, MDA o MDEA, entre otras. Además, la Policía Local podrá solicitar expresamente análisis del perfil de benzodiacepinas, entre ellas alprazolam, lorazepam, diazepam y flunitrazepam, así como de ketamina.
El laboratorio deberá estar homologado y contar con personal cualificado para emitir los resultados que confirmen o descarten los positivos obtenidos inicialmente durante los controles.
El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, destacó que disponer de estos análisis permitirá ofrecer una respuesta «rigurosa y ágil» y contar con resultados en un máximo de 72 horas.
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