Conciertos, espectáculos y una procesión: La Isleta celebra las Fiestas de San Pío X con una semana de actividades

El barrio de La Isleta celebra del 14 al 22 de agosto las Fiestas de San Pío X con una programación que reunirá durante nueve días actividades culturales, musicales, infantiles, solidarias y religiosas, principalmente en la calle Aceró y en la parroquia de San Pío X.

El programa, impulsado por la Comisión de Fiestas con la participación de vecinos y vecinas del barrio, mantiene el carácter popular de una celebración que se construye desde la propia comunidad y que cada verano reúne a distintas generaciones en torno a las tradiciones de San Pío X. Este año, además, la Comisión conmemora el 20º aniversario de su constitución.

Implicación vecinal

El concejal del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, Héctor Alemán, ha destacado que “las Fiestas de San Pío X son un ejemplo de la implicación de los vecinos y vecinas de La Isleta, que son quienes mantienen viva esta celebración y hacen posible que siga pasando de generación en generación”.

Alemán ha agradecido especialmente “el trabajo y la dedicación de la Comisión de Fiestas durante estos 20 años, así como de todas las personas que se implican cada año en la organización”. Asimismo, ha añadido: “Desde el Distrito seguiremos apoyando unas fiestas que nacen del propio barrio y que contribuyen a fortalecer la convivencia y los vínculos entre quienes forman parte de La Isleta”.

Pregón, misa y mercadillo

La programación comenzará este viernes, 14 de agosto, con una misa en la parroquia de San Pío X, a las 19:00 horas, acompañada por el Coro Interparroquial San Pedro, San Pío X y El Salvador. A las 20:00 horas tendrá lugar un reconocimiento a Miguel Betancor y Tina Febles por su vinculación y contribución a la comunidad.

Ese mismo día, la actividad se trasladará a la calle Aceró, donde a las 20:30 horas tendrá lugar el pregón a cargo de ‘Los Flechas Negras’, grupo surgido en La Isleta entre las décadas de los 70 y 80 y estrechamente vinculado desde sus orígenes a la parroquia de San Pío X. A las 21:00 horas se celebrará el concierto de Yaniley Cruz.

El sábado 15 de agosto, la calle Aceró acogerá desde las 10:00 horas un mercadillo solidario organizado por Proyecto Tayri y, a partir de las 11:00 horas, una fiesta infantil con castillos hinchables. A las 13:00 horas tendrá lugar un pasacalle con papagüevos. La jornada incluirá también una misa a las 18:30 horas en la parroquia. El domingo 16 se celebrará una nueva eucaristía a las 10:00 horas.

La programación festiva incluye una noche canaria y una latina con conciertos de diversos artistas musicales, además de una gala artística

Las actividades continuarán el lunes 17 con una noche de teatro y la representación de la obra La clínica estética, a las 21:00 horas. El martes 18, a la misma hora, se celebrará una Noche Canaria con las agrupaciones folclóricas de Pedro Hidalgo y la Parranda de San Juan.

El miércoles 19 llegará la Noche de la Copla, con José Ortiz, Concha Marina, Malena Sevilla y ballet. El jueves 20 se celebrará una gala artística con Alexis Cano, Elva, Adrián Aguiar, Drag Ácrux y la comparsa Baracoa, a la que seguirá una verbena a partir de las 23:00 horas.

El viernes 21 de agosto, festividad de San Pío X, tendrá lugar uno de los días centrales de las celebraciones. La jornada comenzará a las 10:00 horas con la elaboración de alfombras y continuará a las 19:00 horas con la santa misa. A las 20:00 horas partirá la tradicional procesión con la imagen de San Pío X, que recorrerá distintas calles del barrio.

Las fiestas finalizarán el sábado 22 de agosto con una misa por los fieles difuntos de la parroquia, a las 18:30 horas, poniendo fin a una programación que vuelve a convertir San Pío X en un espacio de convivencia, tradición y participación para La Isleta.