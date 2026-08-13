Las Palmas de Gran Canaria adjudica a Disa el suministro de combustible para Limpieza por 900.000 euros

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado el contrato para el suministro de combustibles destinados al Servicio Municipal de Limpieza. Esta medida permitirá garantizar el abastecimiento necesario para el correcto desarrollo y continuidad de la actividad de limpieza en el municipio durante los próximos ejercicios.

La adjudicación se ha realizado a través del Acuerdo Marco 21/2023 de combustibles en estaciones de servicio del Sistema Estatal de Contratación Centralizada, al que se encuentra adherido el consistorio. La empresa DISA Red de Servicios Petrolíferos, S.A.U. ha resultado adjudicataria al presentar la oferta mejor clasificada en el proceso de licitación. El valor estimado del contrato ascendía a 1.028.160 euros. Sin embargo, la oferta final presentada por la empresa adjudicataria incorpora un descuento del 12,60%.

"Garantizar el suministro"

El concejal de Higiene Urbana y Carnaval, Héctor Alemán, ha destacado que “garantizar el suministro de combustible es fundamental para asegurar el funcionamiento diario de un servicio esencial como la limpieza viaria y la recogida de residuos”. En este sentido, ha señalado que “esta adjudicación nos permite dar continuidad a la prestación del servicio y, al mismo tiempo, hacerlo con unas condiciones económicas más eficientes para las arcas municipales”.

El suministro tendrá vigencia desde el próximo 26 de agosto de 2026 —o desde el día siguiente a la notificación si fuera posterior— hasta el 30 de noviembre de 2028. El gasto total se distribuirá en tres anualidades: 101.808 euros correspondientes a 2026, 381.780 euros en 2027 y otros 381.780 euros en 2028.