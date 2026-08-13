De Las Palmas de Gran Canaria a la NBA: el médico que cuida a las estrellas de los Washington Wizards
Daniel Medina, antiguo integrante de los servicios médicos del FC Barcelona y los Philadelphia 76ers, regresa a la isla antes de afrontar una nueva temporada en Estados Unidos
De Las Palmas de Gran Canaria a una de las competiciones deportivas más importantes del mundo. El médico palmense Daniel Medina ocupa actualmente la dirección médica y de rendimiento de los Washington Wizards, después de desarrollar una extensa carrera junto a deportistas de élite en el FC Barcelona y los Philadelphia 76ers.
Medina ha regresado estos días a Gran Canaria para reencontrarse con familiares y amigos y disfrutar de un breve periodo de descanso antes de volver a Estados Unidos. Durante su estancia fue recibido por la alcaldesa de la capital, Carolina Darias, quien le trasladó el reconocimiento de la ciudad por su trayectoria profesional.
En el encuentro, la alcaldesa le entregó diferentes materiales relacionados con la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031 y le deseó suerte ante el comienzo de la próxima temporada de la NBA.
Quince años en el FC Barcelona
Especialista en medicina deportiva, Daniel Medina desarrolló durante 15 años su carrera profesional en el primer equipo del FC Barcelona. Durante esa etapa trabajó junto a distintos cuerpos técnicos y algunos de los futbolistas más destacados del panorama internacional.
Su labor estuvo vinculada a la atención médica de los deportistas, la prevención y recuperación de lesiones y la planificación de diferentes aspectos relacionados con el rendimiento físico.
Tras su prolongada etapa en el club azulgrana, Medina dio el salto al deporte profesional estadounidense. Primero se incorporó a los Philadelphia 76ers y posteriormente llegó a los Washington Wizards.
Al frente del área médica de los Washington Wizards
En la franquicia de la capital estadounidense, el médico grancanario ejerce como director médico y de rendimiento de la plantilla. Sus responsabilidades abarcan la salud de los jugadores, la prevención de lesiones, los procesos de recuperación y la preparación física.
Su trabajo no se limita al primer equipo, sino que también se extiende a otros conjuntos vinculados a la organización de los Wizards.
Medina afrontará próximamente una nueva temporada en la NBA, aunque antes ha aprovechado sus vacaciones para volver a sus orígenes. El médico destacó durante la reunión la importancia de regresar a Las Palmas de Gran Canaria y compartir estos días con su entorno más cercano antes de retomar su actividad profesional en Estados Unidos.
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