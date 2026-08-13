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El restaurante de Las Palmas de Gran Canaria donde disfrutar de la auténtica cocina canaria: platos tradicionales y precios económicos

El bodegón ofrece una amplia selección de platos típicos de la gastronomía de las islas

Platos típicos de la cocina canaria

Platos típicos de la cocina canaria

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Helena Ros

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En Las Palmas de Gran Canaria se encuentra un establecimiento que se centra en los sabores tradicionales de las Islas Canarias. Se trata del Restaurante Las Lagunetas, un bodegón conocido por ofrecer platos típicos de la gastronomía canaria en un ambiente cercano y con precios ajustados.

Disfrutar de la cocina canaria en la capital

La propuesta gastronómica reúne algunos de los platos más representativos de las islas, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan disfrutar de recetas tradicionales sin salir de la capital grancanaria. Entre sus elaboraciones se encuentran:

  • Papas arrugadas
  • Ropa vieja
  • Pata de cerdo asada
  • Carne de cabra
  • Carne de cochino frita
  • Pulpo
  • Queso ahumado
  • Tabla de quesos canarios
  • Croquetas

También cuenta con algunas opciones de carnes y sugerencias fuera de carta para que los comensales puedan disfrutar de alguna elaboración extra.

Un lugar perfecto para disfrutar sin pagar demasiado

Uno de los aspectos más destacados es la relación calidad-precio. Los clientes valoran que es posible disfrutar de comida canaria tradicional a precios económicos, con opciones diferentes opciones para disfrutar de un almuerzo a cena sin gastar demasiado.

Dónde se encuentra

Restaurante Las Lagunetas se encuentra en la calle Constantino, 16, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con 4,2 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han probado sus elaboraciones y no han dudado en compartir su experiencia para que quienes estén dudando si visitar el local.

Su horario varía dependiendo el día:

  • Lunes: de 8:00 a 17:00 horas.
  • Martes y miércoles: de 8:00 a 23:00 horas.
  • Jueves: de 8:00 a 23:30 horas.
  • Viernes: de 8:00 a 00:00 horas.
  • Sábado: de 9:00 a 17:00 horas.

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Los domingos el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

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