El restaurante de Las Palmas de Gran Canaria donde disfrutar de la auténtica cocina canaria: platos tradicionales y precios económicos
El bodegón ofrece una amplia selección de platos típicos de la gastronomía de las islas
En Las Palmas de Gran Canaria se encuentra un establecimiento que se centra en los sabores tradicionales de las Islas Canarias. Se trata del Restaurante Las Lagunetas, un bodegón conocido por ofrecer platos típicos de la gastronomía canaria en un ambiente cercano y con precios ajustados.
Disfrutar de la cocina canaria en la capital
La propuesta gastronómica reúne algunos de los platos más representativos de las islas, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan disfrutar de recetas tradicionales sin salir de la capital grancanaria. Entre sus elaboraciones se encuentran:
- Papas arrugadas
- Ropa vieja
- Pata de cerdo asada
- Carne de cabra
- Carne de cochino frita
- Pulpo
- Queso ahumado
- Tabla de quesos canarios
- Croquetas
También cuenta con algunas opciones de carnes y sugerencias fuera de carta para que los comensales puedan disfrutar de alguna elaboración extra.
Un lugar perfecto para disfrutar sin pagar demasiado
Uno de los aspectos más destacados es la relación calidad-precio. Los clientes valoran que es posible disfrutar de comida canaria tradicional a precios económicos, con opciones diferentes opciones para disfrutar de un almuerzo a cena sin gastar demasiado.
Dónde se encuentra
Restaurante Las Lagunetas se encuentra en la calle Constantino, 16, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con 4,2 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han probado sus elaboraciones y no han dudado en compartir su experiencia para que quienes estén dudando si visitar el local.
Su horario varía dependiendo el día:
- Lunes: de 8:00 a 17:00 horas.
- Martes y miércoles: de 8:00 a 23:00 horas.
- Jueves: de 8:00 a 23:30 horas.
- Viernes: de 8:00 a 00:00 horas.
- Sábado: de 9:00 a 17:00 horas.
Los domingos el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.
- Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
- El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
- Las escuelas públicas de Las Palmas de Gran Canaria deniegan la matrícula a tres niños por ser sordos
- La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma
- Las Palmas de Gran Canaria tramita la expulsión del concesionario de El Atlante tras detectar el derribo del local original
- Carolina Darias, sobre el cierre de la panadería Miguel Díaz: 'No es una decisión agradable, pero la legalidad no tiene atajos
- Las lágrimas de Carolina Darias al saber que Las Palmas de Gran Canaria es finalista a Capital Europea de la Cultura: 'Ha sido difícil, pero ha sido posible