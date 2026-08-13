El viaducto del Guiniguada llega a un tercio de la obra en sentido sur y mantiene la fecha del 23 de agosto

La impermeabilización del viaducto del Guiniguada en sentido sur alcanzó este jueves aproximadamente un tercio del tablero, mientras el Cabildo de Gran Canaria mantiene el 23 de agosto como fecha prevista para terminar los trabajos. La segunda fase de la intervención continúa dentro del calendario previsto, aunque las características de esta parte del puente están obligando a una ejecución más compleja que la realizada en un tiempo récord en la calzada contraria.

La diferencia para emular el ritmo del otro sentido se encuentra en su propio trazado. El tablero sur presenta varias curvas y la colocación de las láminas impermeabilizantes requiere más ajustes que en el sentido norte. Responsables del Cabildo visitaron la obra esta semana y la previsión que manejaban era alcanzar este jueves ese primer tercio de la superficie antes de continuar hacia el resto del viaducto.

La segunda fase de la intervención continúa dentro del calendario previsto, aunque las características de esta parte del puente están obligando a una ejecución más compleja que la realizada en un tiempo récord en la calzada contraria.

De momento, la institución insular no modifica la fecha de finalización de las obras, ejecutadas por Lopesan. El primer tramo de la obra permitió ganar aproximadamente una semana respecto a la planificación inicial, después de que la impermeabilización del sentido norte quedara completada en seis días. Ese adelanto hizo posible reabrir la calzada y trasladar antes de lo esperado el corte al sentido sur.

La evolución de esta segunda mitad no permite todavía saber si volverá a ocurrir lo mismo. Una vez colocada toda la impermeabilización quedarán además unos tres días de trabajos de asfaltado, un plazo que debe reservarse antes de poder restablecer la circulación.

Mientras continúa la colocación de las láminas se desarrollan también otros trabajos sobre la estructura. La actuación incluye la sustitución de las barreras de seguridad y de las juntas de dilatación, dos elementos que se están renovando de forma paralela y cuya ejecución mantiene, según la información facilitada por el Cabildo, el ritmo programado.

La segunda mitad de la intervención

Los trabajos comenzaron a principios de agosto por el tablero en sentido norte, dentro de una actuación que debe corregir el principal problema que arrastraba el viaducto desde su construcción: las filtraciones de agua a través de la calzada como consecuencia de la ausencia de impermeabilización. Debido al paso del tiempo, esa entrada de agua había terminado afectando a distintos elementos de la estructura y había obligado a realizar intervenciones previas, entre ellas trabajos sobre los tensores internos de acero que también condicionaron el paso de vehículos por el tramo central de la GC-3. Con la obra de este verano, el Cabildo busca eliminar el origen del problema, al impermeabilizar por completo ambos tableros antes de reponer el firme.

Avance de las obras de impermeabilización del viaducto sur del Guiniguada. / Cabildo de Gran Canaria

La planificación inicial reservaba unas dos semanas para cada sentido, pero la primera fase pudo resolverse en bastante menos tiempo. Para ejecutar la impermeabilización fue necesario retirar las capas superiores del pavimento hasta dejar al descubierto el tablero, sobre el que se colocan las láminas asfálticas que forman la nueva barrera frente al agua.

Una vez extendido y sellado ese material, se repone el asfalto para recuperar la circulación. Tras completar ese proceso en el sentido norte y colocar el pavimento provisional, el tráfico volvió a circular por esa parte del viaducto y la maquinaria pasó a ocupar la calzada contraria.

El atasco cambia de sentido

Ese adelanto permitió aliviar la presión que había soportado durante los primeros días el sentido norte de la Avenida Marítima, especialmente en el entorno de la rotonda de Torre Las Palmas. El cierre de la GC-3 había obligado a desviar hacia esa vía decenas de miles de vehículos y provocó importantes retenciones en los accesos a la ciudad y en las conexiones con Julio Luengo.

Una vez colocada toda la impermeabilización quedarán además unos tres días de trabajos de asfaltado, un plazo que debe reservarse antes de poder restablecer la circulación.

El cierre del sentido sur comenzó durante la noche del domingo. Desde entonces, quienes utilizan la Circunvalación para dirigirse hacia el sur tienen que abandonar el itinerario habitual y utilizar recorridos alternativos a través de la GC-23, los túneles de La Ballena y Julio Luengo y la Avenida Marítima, antes de incorporarse de nuevo a la GC-1. El cambio de sentido del corte trasladó también los principales problemas de circulación hacia esas conexiones interiores, sobre todo durante las horas punta de los días laborables.

El corte se aprovecha además para renovar otros componentes del viaducto que necesitaban intervención. Entre ellos están las juntas de dilatación, que permiten absorber los movimientos de la estructura provocados por los cambios de temperatura y el paso de los vehículos, y las barreras de seguridad laterales. Son trabajos que se ejecutan de forma paralela a la impermeabilización para concentrar las actuaciones mientras cada tablero permanece fuera de servicio.