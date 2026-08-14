El papel del Atlántico y del Puerto de Las Palmas centra parte del debate de la Seatrade Cruise Med

El peso que está ganando el Puerto de Las Palmas y otros recintos del Atlántico dentro del mercado del crucero en el Mediterráneo será uno de los asuntos que se aborden durante la próxima edición de la Seatrade Cruise Med que se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria los días 16 y 17 de septiembre, una edición que dedicará buena parte de su programa a analizar cómo pueden crecer conjuntamente el sector y los destinos sin perder de vista la sostenibilidad, la gestión turística y los cambios que está experimentando el mercado.

Bajo el lema Raising Expectations (Elevar las expectativas), el encuentro contará con 25 sesiones y la participación de más de 90 expertos y representantes del sector. La agenda incluye cuestiones como la evolución del Mediterráneo, la desestacionalización turística, el crecimiento de los cruceros de lujo, las nuevas necesidades de puertos y destinos y el papel que puede asumir el Atlántico dentro de la actividad crucerística.

El Mediterráneo ante una nueva etapa

La ponencia inaugural correrá a cargo de Charles 'Bud' Darr, presidente y CEO de Cruise Lines International Association (CLIA), quien centrará su intervención en la posición del Mediterráneo dentro de la industria y en la necesidad de reforzar la colaboración entre navieras y destinos.

Tras la apertura se celebrará el panel The State of the Mediterranean Cruise Industry: Raising Expectations, que partirá de la posición que mantiene el Mediterráneo dentro del mercado internacional. Según los datos recogidos por la organización, la región y sus mares adyacentes registraron un movimiento récord de 39,75 millones de pasajeros en 2025, en un escenario en el que el crecimiento obliga a prestar mayor atención tanto a la capacidad de los destinos como a la distribución de la actividad.

Hoteles que trasladan su modelo al mar

La segunda jornada, el jueves 17 de septiembre, comenzará con la sesión When Hotel Brands Set Sail, centrada en la entrada en el mercado de cruceros de marcas vinculadas tradicionalmente al sector hotelero. El análisis se centrará en la incorporación al ámbito marítimo de nuevos modelos de servicio, diseño y experiencia para el pasajero después de sus primeras temporadas en el Mediterráneo durante 2026.

El sector analiza cómo crecer sin aumentar la presión turística sobre los destinos más consolidados

Esta evolución se produce en paralelo al crecimiento del segmento de lujo. Los datos incluidos en el programa reflejan que el número de buques de lujo operativos pasó de 28 en 2010 a 97 en 2024, una expansión que plantea nuevas exigencias para los puertos y destinos que buscan captar este tipo de tráfico.

El crecimiento del lujo plantea nuevas exigencias

Ese escenario será abordado en la sesión Beneath the Luxury Itinerary: What the Med & Atlantic Demand of Ports & Destinations Now, moderada por Figen Ayan, embajadora de Seatrade Cruise y fundadora de Ayan Consulting, y analizará hasta qué punto los puertos del Mediterráneo y del Atlántico están preparados para responder a las necesidades de un segmento que ha aumentado tanto su flota como su presencia en distintos destinos.

La Seatrade Cruise Med abordará por primera vez la conexión entre aviación y cruceros para combatir la estacionalidad

Desestacionalizar la actividad turística

Otro de los asuntos que entrarán por primera vez en el programa será la relación entre los sectores aéreo y de cruceros para extender la actividad turística durante más meses del año. El planteamiento adquiere especial relevancia para los destinos que buscan distribuir mejor las llegadas y reducir la concentración turística en determinados periodos, al tiempo que mantienen conexiones y servicios suficientes para sostener la demanda.

Las Palmas, Lanzarote y Fuerteventura defenderán conjuntamente el potencial de Canarias dentro del mercado atlántico

El Atlántico busca ganar espacio

El programa reservará también un lugar destacado al peso creciente del Atlántico, los datos relacionados con el crecimiento del sector, las decisiones de las compañías sobre el despliegue de sus buques y la evolución de los destinos atlánticos, así como las posibilidades para ampliar la capacidad disponible, distribuir parte de la actividad que soportan los puertos más consolidados y complementar el mercado mediterráneo.

La presencia de este bloque dentro del programa coloca a Canarias y al espacio atlántico en un debate que trasciende el crecimiento del número de cruceristas. La edición de 2026 analizará también cómo repartir la actividad entre destinos, adaptar los puertos a nuevos tipos de buques y pasajeros y afrontar un desarrollo del sector condicionado cada vez más por la sostenibilidad, la capacidad de los territorios y la evolución de la demanda.