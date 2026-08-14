La Avenida Marítima tendrá una salida provisional al Puerto de Las Palmas para aliviar Belén María

La ejecución del soterramiento de Belén María obligará a introducir una nueva modificación en los accesos al Puerto de Las Palmas. La Consejería de Obras Públicas está habilitando una conexión provisional desde la GC-1 hasta la glorieta del Muelle Pesquero, junto al Castillo de La Luz, para sacar de la rotonda parte de los vehículos que tienen como destino el recinto portuario mientras continúan los trabajos.

El nuevo ramal permitirá abandonar la GC-1 antes de llegar a Belén María y acceder al Puerto por su entrada sur. La actuación se ejecutará de forma coordinada con la Autoridad Portuaria de Las Palmas y está planteada para aliviar especialmente la carga de tráfico de las horas punta de la mañana, cuando coinciden los desplazamientos hacia La Isleta, El Sebadal y las instalaciones portuarias.

El nuevo ramal permitirá abandonar la GC-1 antes de llegar a Belén María y acceder al Puerto por su entrada sur

Los desvíos preceden a la excavación

La medida llega con el proyecto de soterramiento del enlace de Belén María entrando en una etapa especialmente delicada para la movilidad en el Istmo, La Isleta y las zonas industriales y portuarias. Durante los últimos meses se han ocupado nuevas superficies, desplazado carriles y retirado elementos situados en la mediana para ganar el espacio necesario para la construcción del futuro paso inferior.

El objetivo de la obra es que el tráfico entre la Avenida Marítima y El Sebadal pueda atravesar el enlace por debajo de la actual glorieta, evitando que todos esos movimientos confluyan en superficie. La actual rotonda mantendrá su función como elemento distribuidor de los accesos hacia La Isleta, el Puerto y las zonas industriales, mientras una parte de los desplazamientos de paso quedará segregada mediante el soterramiento.

La Provincia

Llegar a esa configuración requiere modificar varias veces la disposición de las calzadas, ya que se trabaja con el objetivo de no cortar el tráfico en el extremo norte de la Avenida Marítima. La planificación contempla desplazar lateralmente los carriles según avance la obra, utilizando también terrenos portuarios, de forma que puedan mantenerse abiertos los principales movimientos de circulación mientras se libera la franja necesaria para construir el túnel.

Dos años de trabajos y contratiempos

Las obras comenzaron formalmente en julio de 2024, después de que el Gobierno de Canarias adjudicara el contrato por 25,44 millones de euros, sin IGIC, con un plazo inicial de ejecución de 29 meses. Los primeros trabajos se concentraron en la retirada de elementos de la glorieta, los estudios del subsuelo y la preparación de la zona antes de intervenir de forma más intensa sobre las calzadas.

Fue precisamente a raíz de esos trabajos geotécnicos previos cuando surgió el principal contratiempo hasta el momento. En 2025 se detectaron restos de hidrocarburos en el subsuelo cuando se preparaba un ensayo de bombeo destinado a estudiar el comportamiento del nivel freático, un aspecto especialmente relevante en una infraestructura situada junto al mar. El hallazgo obligó a realizar análisis adicionales y alteró el calendario previsto inicialmente.

Las obras comenzaron formalmente en julio de 2024, después de que el Gobierno de Canarias adjudicara el contrato por 25,44 millones de euros, sin IGIC, con un plazo inicial de ejecución de 29 meses

Durante 2026 han ganado peso los trabajos visibles en superficie. Más de 40 palmeras fueron trasladadas fuera del ámbito afectado y comenzaron los desvíos y reposiciones de redes de abastecimiento, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones. En mayo se ampliaron las ocupaciones de obra y se introdujeron cambios en la disposición de los carriles de la GC-1 y de Doctor Juan Domínguez Pérez, la vía que da acceso a El Sebadal.

A comienzos de agosto se desmontaron además las torres de alumbrado situadas en la mediana próxima a la glorieta. Esa intervención permitió liberar otra de las franjas que serán necesarias en las siguientes fases, en las que las calzadas tendrán que ir desplazándose conforme avance la excavación.