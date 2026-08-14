Policía Local
CC denuncia que Las Canteras sigue sin puesto policial estable desde 2015
Coalición Canaria denuncia la "paulatina retirada" de la Policía Local de Las Canteras y la falta de efectivos, que obliga a usar unidades especializadas en tareas ordinarias
Coalición Canaria ha reclamado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que vuelva a disponer de una dependencia estable de la Policía Local en Las Canteras. Su portavoz municipal, David Suárez, recuerda que el antiguo cuartelillo del balneario de Tomás Miller permanece cerrado desde diciembre de 2015 y que el puesto habilitado después en La Cícer apenas estuvo abierto unos meses.
Aquella segunda dependencia comenzó a funcionar en agosto de 2020 bajo la pasarela de La Cícer, pero cerró cuatro meses después al no reunir, según señala CC, condiciones adecuadas de habitabilidad y utilidad. Desde entonces, la playa carece de un puesto policial permanente.
Suárez considera «incomprensible» que un paseo de más de tres kilómetros y con una elevada afluencia diaria de residentes y visitantes lleve más de una década sin una instalación estable desde la que prestar servicio.
CC denuncia menos presencia policial en la playa
La formación vincula esta situación con la falta de efectivos de la Policía Local. Suárez sostiene que esa carencia ha obligado a utilizar unidades especializadas de playa, como los Orcas, en tareas ordinarias de seguridad ciudadana en otros puntos del municipio.
A su juicio, esa «paulatina retirada» ha reducido la presencia policial visible en Las Canteras y ha dificultado mantener de forma continuada unidades específicamente dedicadas al frente marítimo.
CC amplía sus críticas al estado general de la plantilla y apunta a las jubilaciones, la falta de previsión y la duración de los procesos selectivos como factores que han reducido el número de agentes disponibles.
Desde las ordenanzas de playa hasta los hurtos
Suárez defiende que la presencia policial no debe limitarse a vigilar el cumplimiento de las normas de uso de la playa. Entre las infracciones cita fumar, jugar a la pelota o practicar determinados deportes fuera de los espacios autorizados.
La formación señala también los hurtos, los conflictos de convivencia en el paseo y el control de terrazas que puedan ocupar más superficie de la permitida. Para Suárez, una dependencia permanente tendría además un efecto «disuasorio» y permitiría responder con mayor rapidez a las incidencias.
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