Las Palmas de Gran Canaria fomenta en verano el envejecimiento activo con el programa ‘Nos Movemos’

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Bienestar Social, continúa durante el verano con las actividades del programa municipal ‘Nos Movemos’, dirigido a promover el envejecimiento activo y mejorar el bienestar de las personas mayores del municipio.

Entre las propuestas que se mantienen durante el mes de agosto se encuentra Movilidad Funcional, una actividad que combina diferentes juegos y ejercicios destinados a trabajar la movilidad, la agilidad y la coordinación de las personas participantes de una manera dinámica y lúdica.

La concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, ha visitado este viernes una de las sesiones que se desarrollan en el Centro Cívico Pino Apolinario, en el salón de actos José Suárez García "Pepucho", donde ha destacado que “aunque sea agosto, el Ayuntamiento continúa ofreciendo actividades para que las personas mayores puedan mantenerse activas durante todo el año”.

Ejercicios adaptados a personas mayores

Las sesiones se desarrollan mediante diferentes dinámicas y ejercicios adaptados a las personas mayores, con los que se trabajan capacidades físicas relacionadas con el movimiento y la coordinación. El componente lúdico constituye asimismo una parte importante de la actividad, favoreciendo la participación, la interacción y las relaciones sociales.

Alemán, animador: “No hacemos una gimnasia específica, sino dinámicas para que se muevan"

Por su parte, el animador sociocultural Luis Alemán ha explicado que las sesiones de Movilidad Funcional se adaptan al número y a las características de las personas participantes. “No hacemos una gimnasia específica con pesas, sino dinámicas para que se muevan y, sobre todo, se rían, porque buscamos que disfruten al mismo tiempo que hacen ejercicio”, ha señalado.

María Teresa Suárez, usuaria de esta actividad desde hace años, ha destacado los beneficios que le aporta tanto a nivel físico como personal. “Quedarnos en casa no es bueno; tenemos que movernos”, ha afirmado, antes de resaltar también el ambiente que existe entre las personas participantes: “El grupo es buenísimo, somos muchas y nos llevamos muy bien”. Por ello, ha animado a otras personas a participar en este tipo de propuestas: “Se lo recomendaría a todo el mundo”.

Promoción del envejecimiento activo

‘Nos Movemos’ forma parte de las iniciativas que desarrolla la Concejalía de Bienestar Social para fomentar el envejecimiento activo, mejorar el bienestar de las personas mayores y prevenir situaciones de soledad o aislamiento, a través de actividades como gerontogimnasia, yoga, estiramientos y relajación, estimulación de la mente y la memoria, entre otras.

En tres meses, más de 5.000 personas han participado en el programa municipal ‘Nos Movemos’

El programa desarrolla a lo largo del año diferentes propuestas que combinan el ejercicio físico, la estimulación y la participación social, generando espacios de encuentro en los que las personas mayores pueden compartir experiencias y mantener sus relaciones sociales

En el último semestre, más de 5.000 personas han participado en el programa municipal ‘Nos Movemos’, que promueve hábitos de vida activa y saludable y contribuye a fomentar la autonomía, la participación y el bienestar de las personas mayores. Las personas interesadas en participar en alguna de las actividades programadas pueden solicitar información a través de las Oficinas de Distrito, así como en el teléfono de atención ciudadana 010 o 928 446 000.

Vargas ha explicado que “no se trata solo de trabajar la movilidad física, sino también de favorecer que participen, interactúen y se relacionen entre ellas”, y ha recordado que esta actividad se desarrolla dentro del programa municipal ‘Nos Movemos’, que presta servicio durante todo el año.