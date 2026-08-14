Tests de cocaína, lorezepam o ketamina: menos de la mitad de los agentes de atestados de la Policía Local pueden hacerlos

Solo 12 de los 26 agentes que conforman la unidad de atestados de la Policía Local cuentan con la habilitación necesaria para realizar tests de drogas. Pese a esta limitada capacidad para efectuar las pruebas, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sacó esta semana a contratación el servicio de laboratorio que permitirá confirmar los positivos detectados por los agentes. Esta habilitación resulta esencial, ya que permite realizar las pruebas con validez para imputar un posible delito o proponer una sanción administrativa.

Los sindicatos con representación en la Policía Local de la capital grancanaria llevan solicitando desde el pasado febrero la habilitación para los agentes. Csif ha denunciado en varias ocasiones que se haga este trámite "de forma urgente". Según este sindicato, se han llegado a dar casos en los que los agentes han intervenido a conductores que presentaban signos de haber consumido sustancias estupefacientes pero, al no poder realizar la prueba, estos pudieron continuar la marcha.

La formación, en septiembre

Fuentes municipales inciden en que este problema está en vías de resolverse. Según explicaron, la formación necesaria para habilitar oficialmente a los agentes en el uso de los dispositivos de detección de drogas depende de la Academia Canaria de Seguridad, adscrita al Gobierno de Canarias. El Ayuntamiento capitalino habría estado realizando varios requerimientos para que se convocaran los cursos y la previsión es que puedan celebrarse en septiembre.

Los cursos permiten utilizar los drogotests, así como realizar el acta de signos externos que solicita la Fiscalía

Desde la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad confirman que estos cursos están convocados para el mes de septiembre. En cualquier caso, las mismas fuentes municipales precisan que los agentes del cuerpo capitalino han recibido la formación correspondiente para poder manejar este tipo de dispositivos, pero la habilitación oficial corresponde al Gobierno de Canarias, que es la administración competente para certificar los cursos.

Acta de signos externos

Este curso que imparte la Academia Canaria de Seguridad consta de 25 horas repartidas en jornadas de cinco horas diarias. Esta formación habilita para saber usar el etilómetro -que mide el nivel de alcohol en sangre-, así como el drogotest. Además, permite saber realizar el acta de signos externos del conductor -pupilas dilatadas, gestos repetitivos, habla incoherente- que viene dada por la Fiscalía a través de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El Consistorio inicia la contratación de servicios de laboratorio para poder analizar las muestras recogidas

Este tipo de actas de signos externos se tienen que realizar cuando se debe judicializar un caso al detectar que el conductor circula bajo los efectos de los estupefacientes. Para ello, los agentes deben realizar a los presuntos infractores pruebas como caminar en línea recta, sostenerse con un solo pie durante 30 segundos, contar números o recitar el abecedario en orden inverso o hacer seguimiento ocular de un bolígrafo.

Mientras tanto, el Ayuntamiento sacó a concurso esta semana para contratar los servicios de laboratorio para poder confirmar los positivos detectados. Se trata de una licitación de 104.860 euros, con una duración prevista de cuatro años. Cubrirá tanto el suministro de dispositivos para recoger las muestras de saliva como su análisis posterior en un centro homologado y con personal cualificado.

Análisis detallado en laboratorio

Las pruebas que realizan los agentes son orientativas, por lo que, cuando arrojan un resultado positivo, la muestra debe pasar por un laboratorio para un análisis más detallado. Este debe confirmar la presencia de las sustancias detectadas y determinar su concentración real. La empresa que gane el concurso se encargará del análisis de las muestras, así como su conservación y custodia desde que las recoja hasta que emita un resultado.

El laboratorio deberá ser capaz de analizar cocaína, codeína, metadona, morfina, metanfetamina, anfetamina, MDA o MDEA. La Policía Local también podrá solicitar expresamente análisis de benzodiacepinas -ansiolíticos que actúan sorbe el sistema nervioso- como el alprazolam, diazepam, lorazepam y flunitrazepam, así como de ketamina. Los resultados deberán estar listos en un plazo de entre 48 y 72 horas como máximo.