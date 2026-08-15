Cuando el pequeño puede con el grande: Isaac Corujo explica el papel de los remolcadores en el Puerto de Las Palmas

Cuando llegó al Puerto de Las Palmas el primer portacontenedores con capacidad para transportar 24.000 TEU, el Allegra, lo hizo remolcado por un barco considerablemente más pequeño que tiraba de él con uno grueso cabo que brindaba una peculiar estampa: el pequeño puede con el grande. Pero esta imagen se repite cada día una y otra vez con la gran mayoría de las embarcaciones que entran al recinto de la capital grancanaria.

En esa ocasión, a los mandos del remolcador estaba Isaac Corujo, patrón del VBTamaran, uno de los cinco buques del servicio de remolcadores del Puerto de Las Palmas que presta Boluda Towage.

Este joven de 32 años heredó la afición por la marina de su abuelo, «que era motorista de barcos, maquinista naval». Fue el único de la familia que siguió sus pasos, aunque pronto descubrió que le gustaba más «el puente de mando que la máquina».

Del puente de mando a las grandes maniobras

Tras 12 años de experiencia, diez de ellos como patrón, ha participado en importantes maniobras tanto en este recinto portuario como fuera de él. Fue, por ejemplo el encargado de remolcar al Langeland, el carguero que sufrió un incendio en su bodega cuando estaba atracado en el puerto de Arinaga en diciembre de 2024, y también fue el responsable de llevar el laboratorio de investigación flotante de la Plataforma Oceánica Canarias (Plocan) desde La Luz hasta su posición actual, a 0,7 millas de la playa Bocabarranco, en Telde, lo que supuso atoar esta infraestructura de 31 toneladas durante siete millas náuticas.

Isaac Corujo junto a los barcos remolcadores del Puerto de Las Palmas / José Pérez Curbelo

Sin embargo, el día a día del trabajo a bordo de un remolcador se centra en ayudar en las maniobras de atraque y desatraque de los muelles del recinto portuario, lo que requiere que, por turnos, estén todos los barcos con su patrón, un mecánico y un marinero.

Cuando reciben la llamada del centro de control, la tripulación de los remolcadores inicial su coordinación con los prácticos, que son quienes les dicen a dónde deben dirigirse.

Los cabos capaces de mover barcos gigantes

«Nuestro trabajo consiste en empujar y tirar de los barcos para que atraquen o desatraquen de la mejor manera posible», explica este patrón. Para ello, utilizan gruesos cabos de 88 milímetros de diámetro con una capacidad de rotura de 237 toneladas. Cada barco lleva una estacha (que es como llaman a esta soga) de 120 metros que va adujada, es decir, enrollada para que no ocupe mucho espacio ni se enrede, y otra de «respeto» que se usa como repuesto.

Los cabos utilizados por los remolcadores tienen 88 milímetros de diámetro y una capacidad de rotura de 237 toneladas

En situaciones concretas puede utilizarse también un alambre, especialmente cuando el punto de amarre del buque presenta desperfectos que podrían dañar el cabo. Asimismo, en algunos casos es necesario montar lo que en el oficio se conoce como un «pie de gallo», formado por el cabo o alambre del remolcador y dos ramales metálicos que se fijan a las amuras del buque mediante grilletes para repartir el esfuerzo del remolque.

Una vez posicionados junto al barco que deben remolcar, el marinero lanza el cabo y se coordinan con el práctico que ya está en el puente de mando y, cuando están en el muelle realizando maniobras para zarpar, con los amarradores. El número de remolcadores necesarios para asistir a cada barco lo determina el práctico en función de factores como sus dimensiones o posibles deficiencias en sus sistemas de propulsión y maniobra.

La Provincia

77 toneladas de fuerza para mover barcos de 400 metros

Para poder tirar de grandes buques como los portacontenedores, los barcos remolcadores cuentan una «gran potencia de tiro», que en náutica se denomina bollard pull. El que gobierna Isaac, por ejemplo, alcanza las 77 toneladas «por lo que ya somos capaces de atracar y desatracar los barcos de 400 metros de eslora que llegan al Puerto de Las Palmas».

Las operaciones se vuelven más complejas cuando se trata de remolques comerciales de barcos sin máquina o de estructuras que deben ser trasladadas entre islas o hacia otros destinos. «Son cosas que nos dan sabiduría, siempre tienen algo nuevo», señala Corujo, que destaca precisamente la preparación de estos trabajos como una de las partes que más le atraen de su profesión.

La tripulación habitual está formada por un patrón, un mecánico y un marinero

Cuando el trabajo lleva a los remolcadores mar adentro

En medio de la rutina, a veces le toca realizar «un remolque puntual y hay que ir a buscar un barco a equis millas». A Isaac le gustan estas misiones que pueden ocuparle varias jornadas sin tocar tierra, aunque también reconoce que conllevan la dificultad aparejada «al estado del mar, el viento y otros factores que influyen en el remolque». En esas ocasiones el remolcador aumenta el número de tripulantes y lleva a dos patrones, dos mecánicos y dos marineros y un cocinero».

La flota de Boluda Towage está formada por embarcaciones de unos 30 metros de eslora y 11 de manga que cuentan con tres camarotes con literas donde se alojan juntos según su cargo. Además, dispone e otro dormitorio adicional, dos baños, una cocina y un salón de estar, además del puente de mando, lo que les garantiza la comodidad durante estas misiones extraordinarias que pueden alargarse varios días.

Según explica Isaac, los trayectos arrastrando un buque requieren prácticamente el doble de tiempo que cuando navegan solos.