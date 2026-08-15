La Lotería Nacional de este sábado cae en Las Palmas de Gran Canaria y reparte suerte también en Tenerife

La Lotería Nacional del sorteo celebrado este festivo nacional del 15 de agosto dejó parte de su premio principal en Canarias. El número 90.742 fue agraciado con el primer premio, dotado con 60.000 euros por décimo, y uno de los puntos de venta que distribuyó boletos premiados se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria.

Según la información facilitada tras el sorteo, el premio fue consignado en el despacho receptor situado en el número 44 de la calle Luis Doreste Silva, en la capital grancanaria. Los poseedores de un décimo de este número recibirán 60.000 euros.

El número ganador también fue vendido en otros puntos del territorio nacional, entre ellos comunidades y provincias como Madrid, Ávila, Castellón, Vizcaya, Girona, Barcelona, La Rioja y Murcia.

Tenerife también recibe parte del segundo premio

La fortuna también sonrió a Canarias con el segundo premio del sorteo. En esta ocasión, el número agraciado fue el 45.289, premiado con 12.000 euros por décimo.

Parte de este segundo premio se distribuyó en la isla de Tenerife, concretamente en varios establecimientos ubicados en el sur de la isla.

Gasolinera que vendió parte del segudo premio de la Lotería Nacional del sábado 15 de agosto de 2026 en la TF 1, en el Porís de Abona / L .O. A. E.

Uno de los puntos de venta donde se sellaron boletos premiados se encuentra en una estación de servicio situada en el margen izquierdo de la autopista TF-1, en la zona de Porís de Abona.

Asimismo, también resultó agraciado Mata's Kiosco, ubicado en una gasolinera de la carretera general TF-28, en Valle de San Lorenzo, dentro del municipio de Arona.

Mata's Kiosco vendió parte del segundo premio de la Lotería Nacional del 15 de agosto de 2026 en Tenerife / L. O. A. E.

Las provincias de Barcelona, Córdoba, Madrid y Burgos, entre otras, también dieron el segundo premio de la Lotería Nacional.

Reintegros del sorteo del 15 de agosto

Además de los dos premios principales, el sorteo dejó como números de reintegro las terminaciones 1, 2 y 4. Los poseedores de décimos cuya cifra final coincida con alguno de estos números podrán recuperar el importe jugado, recibiendo 6 euros por décimo.

Canarias vuelve a figurar entre las comunidades que han resultado agraciadas en esta jornada, tanto con el primer como con el segundo premio.