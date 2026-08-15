Lugarejo: así se desvaneció la vida de un barrio de Las Palmas de Gran Canaria en dos décadas

Junto al barranco Guiniguada se encuentra Lugarejo, un barrio que hoy permanece prácticamente desierto, pero que hace apenas dos décadas estaba lleno de vida. Ahora ya no se escuchan pelotas ni gritos de las madres avisando para comer. Solo el mugido de las vacas rompe el silencio en una granja situada en el cauce del Guiniguada. Antes, sus calles acogían pequeños comercios, niños jugando y comidas que reunían a los vecinos. Durante los años noventa, varias generaciones disfrutaron de las fiestas de la Virgen de La Milagrosa, uno de los momentos más esperados del año, pero ahora languidece.

En pleno verano, los más pequeños participaban durante semanas en la escala en Hi-Fi, interpretando sus canciones favoritas. “Era un mes entero de fiestas y los niños lo disfrutábamos muchísimo”, recuerda Indalecio Lorenzo, vecino de la zona. Las carreras de bicicletas por las calles del barrio, la Diana floreada y la Fiesta de la Rama con la Banda Guiniguada, las verbenas hasta la noche y los fuegos artificiales formaban parte de unas fiestas que hoy solo permanecen en el recuerdo de quienes las vivieron.

Música, juegos y gala en Lugarejo

La Banda Guiniguada nació en 1988 en el barrio de Lugarejo, gracias a la ilusión de su fundador, Cacuna. Su nieta, Coraima Hernández, relata que un día su abuelo, buscando algo con lo que entretenerse, tenía dos opciones: comprar un barco o un saxofón. Eligió el saxofón y, poco a poco, formó la Charanga Los Cacuneros. Con el paso del tiempo, la charanguilla creció y pasó a llamarse como el emblemático barranco de Las Palmas de Gran Canaria.

En las fiestas de barrio no solo se realizaban las actividades típicas. La Asociación de Vecinos también organizaba juegos para los niños y niñas de Lugarejo. Entre ellos estaba el de comer manzanas con las manos atadas: ganaba quien conseguía terminarla primero. También había una divertida competición por parejas en la que, con los ojos vendados, ambos participantes intentaban darse de comer mutuamente. El ganador era quien conseguía tener más comida en la boca.

El barrio contaba con su propia elección de la reina, en la que las más pequeñas se atrevían a lucir vestidos de gala en el escenario para llevarse su corona. Sus temas favoritos, una pasarela y una buena prenda bastaban para que las niñas se sintieran como en la gala de los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria.

Un barrio que fue muriendo poco a poco

Lugarejo era entonces un barrio con movimiento y vida propia. Había bazares, actividades deportivas y una plaza que reunían a varias generaciones. Incluso el barrio tuvo protagonismo en los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria con dos verbenas en 1991. Mientras los niños jugaban en los callejones, los adultos se reunían en un garaje para conversar y pasar el rato, en una escena que recordaba más a la de un pequeño pueblo que a la de un barrio situado en plena capital.

Aquella convivencia formaba parte de la normalidad de sus vecinos, hasta que poco a poco las calles fueron quedándose vacías y las reuniones de la Asociación de Vecinos desaparecieron. Desde 2001, las fiestas de la Virgen de La Milagrosa dejaron de celebrarse y con ellas se apagó una parte importante de la vida social de Lugarejo. Al pasar los años, aquella vida fue desvaneciéndose poco a poco.

Primero dejaron de celebrarse las fiestas y las actividades que reunían a los vecinos en la plaza. Después fueron cerrando los pequeños comercios y bazares que daban movimiento a las calles y permitían que los vecinos hicieran su vida sin tener que desplazarse a otros barrios. También cambió la población: muchos de los jóvenes que habían crecido allí se marcharon y las viejas generaciones perdieron los espacios de encuentro.

La plaza se llenaba de niños, música y vecinos durante las fiestas hasta que se perdió esa función de lugar de reunión. Lo que antes era una festividad esperada durante todo el año pasó a formar parte de los recuerdos de quienes la vivieron.

Escenario en las fiestas de Lugarejo / LP/DLP

Indalecio recuerda especialmente aquella época porque para su generación, el barrio era prácticamente su hogar, todos salían y volvían juntos como una familia. Allí estaban sus amigos, las fiestas, la plaza y las calles en las que había crecido. Antes de que se construyera la plaza del lugar, todos los niños jugaban a la pelota en el barranco Guiniguada entre plátanos y barro. "Todos en el barrio nos criamos entre plataneras" recuerda el hombre.

Vuelta a una tradición por un día

La capilla de la Virgen de La Milagrosa fue comprada por el propio barrio y Primitiva se encargaba de su cuidado, según cuentan los vecinos de Lugarejo. Cuando se celebraban las fiestas, el cura de la iglesia de Lomo Apolinario bajaba hasta la plaza para oficiar la misa al aire libre. «Era precioso tener nuestra propia fiesta», recalca Carmen García, una vecina que lleva en Lugarejo desde sus inicios.

El año pasado, con motivo del Año Jubilar, la Virgen volvió a recorrer el camino hasta Lomo Apolinario y regresó al barrio, para revivir así un momento que muchos vecinos asociaban con tiempos pasados. Sin embargo, fue algo puntual. Actualmente, la Virgen permanece en el barrio como una de las pocas señales de aquella época en la que Lugarejo tenía sus propias fiestas.

El cambio en Lugarejo fue una pérdida progresiva de pequeñas cosas: las fiestas, los comercios, los niños jugando en las calles, la música, las reuniones de vecinos y, finalmente, esa sensación de pertenecer a una comunidad con una identidad propia. En menos de veinticinco años, gran parte de aquello que representaba al barrio ha desaparecido y lo que ha quedado es únicamente un conjunto de viviendas y, sobre todo, los recuerdos de quienes todavía pueden contar cómo era vivir allí.