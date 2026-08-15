La tienda que ocultaba un templo

¿Quién recuerda ya las tiendas-bazares de la comunidad hindú que durante décadas poblaron calles como Triana, La Naval, Juan Rejón o Albareda? Aunque apenas queda rastro de aquella red de bazares, su historia permanece en la memoria de la ciudad. Para contar esa historia hay que detenerse en el más antiguo de todos: el Gran Bazar Oriental Chellaram.

La historia de los Chellaram está estrechamente ligada a la de la diáspora india, que comenzó a establecerse en Canarias a mediados del siglo XIX. Su Gran Bazar Oriental, abierto en 1860 en la calle Mayor de Triana, fue durante décadas mucho más que un comercio: se convirtió en uno de los principales puntos de encuentro de la comunidad india de Las Palmas.

Para entender cómo llegó aquella comunidad hasta Canarias hay que viajar mucho más atrás, hasta una ciudad situada a orillas del Indo.

Hyderabad era, a mediados del siglo XIX, una pequeña ciudad de unos quince mil habitantes situada en Sind, en el noroeste de la India. En aquella localidad multiconfesional convivían musulmanes e hindúes. Entre estos últimos había dos grupos fundamentales: los agricultores y los comerciantes, conocidos como bhaibands, un subgrupo de la casta Lohana.

Los intercambios comerciales de los bhaibands no se limitaban a los pueblos cercanos. Muchos comerciaban también fuera de su región y se habían establecido en puertos como Karachi o Bombay, aunque a mediados del siglo XIX sus horizontes comerciales todavía eran relativamente limitados. Sin embargo, una serie de acontecimientos favorecieron su expansión: primero, la conquista británica de Sind en 1843 y, un cuarto de siglo después, la apertura del Canal de Suez, que redujo a una tercera parte el tiempo necesario para viajar desde la tierra del Ganges hasta Europa. Estos cambios animaron a los pequeños comerciantes sindis a lanzarse a una auténtica aventura comercial que los llevaría a establecerse en los cinco continentes.

Bajo la protección consular del Imperio británico, los bhaibands más emprendedores comenzaron a emigrar hacia puertos libres de restricciones y aranceles en todo el mundo, como Gibraltar, Chipre, Malta, Panamá, Jamaica y Curaçao, creando una red de distribución que arrancaba desde distintos puertos asiáticos. De ese modo sus tiendas florecieron en lugares tan distantes como Macao, Hong Kong, Singapur, Tánger o Lagos.

Uno de aquellos bhaibands fue Dhanamal Chellaram, quien fundó una empresa de comercio con una particular forma de buscar nuevos mercados: para localizar un posible negocio enviaba a un encargado que recorría distintas ciudades y estudiaba cuál era la más apropiada para abrir una tienda. Luego, si su jefe le daba el visto bueno, regresaba a aquel lugar para abrir el comercio, acompañado de varios empleados, también sindis, entre ellos un contable y un cocinero encargado de preparar la comida conforme a las normas alimentarias de la religión hindú.

Una de aquellas ciudades fue Las Palmas de Gran Canaria, que por entonces era una pequeña ciudad, similar a Hyderabad en población y, como aquella, con una notable presencia británica y un comercio incipiente que atraía a comerciantes de muchas nacionalidades. A ello se sumaba una ventaja decisiva: la reciente instauración de los puertos francos, que permitía la libre entrada de mercancías sin gravámenes aduaneros.

Así se abrió la primera tienda de indios de la capital grancanaria: el Gran Bazar Oriental Chellaram, fundado en 1860 en la calle Mayor de Triana número 43 -hoy número 47-, cerca del antiguo muelle de Las Palmas, ubicado en el actual parque de San Telmo.

El edificio era originalmente una antigua casa de dos pisos, con un escaparate de estilo modernista en la planta baja y, en la superior, el primer templo hindú de España. En él se celebraron bodas, ceremonias religiosas y demás festividades, y siguió cumpliendo esa función hasta la apertura del actual templo de la calle Juan Rejón.

El edificio fue reformado en 1904 y 1923 siguiendo proyectos de Fernando Navarro hasta que en 1972 la familia derruyó la antigua casa y construyó la actual en el mismo lugar, conservando en el último piso el espacio destinado a las reuniones religiosas.

Dhanamal Chellaram nunca llegó a pisar suelo canario, pero recibía semanalmente una carta con la contabilidad de sus negocios en las Islas. El primer miembro de la familia que se instaló en Las Palmas fue uno de sus nietos: Parsram Valiram Chellaram, nacido en 1913. Tras la muerte de su padre, Valiram Dhanamal Chellaram, en 1932, la empresa se repartió entre sus hijos y a Parsram le correspondieron los negocios del archipiélago. En 1935 llegó a Gran Canaria para hacerse cargo del negocio familiar, que continuaba situado en Triana, pese a que la finalización del Puerto de La Luz había trasladado buena parte de la actividad comercial hacia sus alrededores.

Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, Parsram regresó a Hyderabad, donde contrajo matrimonio con Chandra Parsram Chellaram. En 1947 volvió a Las Palmas junto a su esposa y sus cuatro hijos, empujado por la independencia de la India británica y su posterior división. Como el territorio de Sind quedó bajo dominio musulmán, integrado en Pakistán, los sindis hindúes lo abandonaron. La mayoría se dirigió a la India, pero los bhaibands que tenían negocios en el exterior disponían de otra posibilidad: seguir el camino que ya habían abierto sus empresas. Naturalmente, para Parsram Valiram Chellaram, ese destino era Canarias.

Al principio la tienda vendía artículos exóticos importados de todos los rincones de Asia: tallas en marfil, madera y jade, mantones de Manila, camisas y kimonos de seda, telas, jarrones orientales, perfumes y otros objetos. No sería hasta mucho después cuando las tiendas de indios se popularizarían también como establecimientos especializados en artículos electrónicos.

Durante sus primeros años, el negocio estuvo orientado sobre todo al turismo británico, para el que Las Palmas era un lugar de paso hacia sus colonias en el continente africano, especialmente Sudáfrica. Para atraer a estos visitantes, Chellaram llegó a financiar las tartanas de los tartaneros a cambio de que transportaran a los turistas desde el Puerto hasta Triana.

Aquel bazar se convirtió en uno de los principales referentes de la comunidad hindú de la ciudad. Posteriormente llegaron otros establecimientos como Chanrai, Metharam y Flor de India, todos en la calle Triana. En los años sesenta, la eclosión turística del sur de Gran Canaria hizo que muchas tiendas se trasladaran hasta allí, y a partir de 1982, con la desaparición de la condición de puerto franco de la capital grancanaria, muchos comerciantes comenzaron a buscar otros destinos con mejores oportunidades de negocio.

Parsram Valiram Chellaram falleció el 20 de enero de 1996, a los 82 años, rodeado de sus ocho hijos -los cuatro últimos nacidos en Las Palmas-, diecisiete nietos y dos biznietos, pero su bazar continuó abierto hasta 2003, cuando finalmente cerró tras casi un siglo y medio atendiendo a sus clientes. El local fue posteriormente alquilado a distintas firmas de moda.

El cierre de Chellaram marcó el final de una época comercial en la calle Mayor. Dos años después cerró Chanrai, otro comercio histórico situado en la misma vía. En 2014 lo hizo Maya -donde los Reyes eméritos pasaron más de media hora comprando relojes, radiocasetes y máquinas fotográficas el 21 de mayo de 1986- y en 2018 cerró Metharam.

De aquella red de bazares fundados por comerciantes sindis ya no queda ninguno abierto en Triana. Pero su huella permanece en una comunidad hindú que, ciento sesenta y seis años después de que Dhanamal Chellaram enviara a su primer encargado a explorar la isla, sigue formando parte de Las Palmas de Gran Canaria. La historia de Chellaram resume, en buena medida, la trayectoria de esa comunidad que abrió una de las sendas que unieron la India con Canarias.