Los 45 años de Mercalaspalmas

Cada madrugada, cuando buena parte de la ciudad aún duerme, Mercalaspalmas ya está en plena actividad. Camiones que llegan cargados de frutas, hortalizas, carnes y pescados; mayoristas que cierran operaciones a primera hora; repartidores que ponen rumbo a supermercados, mercados municipales, hoteles y restaurantes. El movimiento apenas se detiene en una infraestructura que desde hace más de cuatro décadas sostiene una parte esencial del abastecimiento alimentario de las islas de la provincia de Las Palmas.

Los muelles de carga no descansan, es un ir y venir constante. Ese movimiento cotidiano, casi invisible para la mayoría de la población, cumple este 17 de agosto 45 años. Más de cuatro décadas desde que Mercalaspalmas abriera sus puertas en 1981 para convertirse en el gran corazón logístico del abastecimiento alimentario.

Procedentes del Mercado Central de Alcaravaneras, aquel había sido considerado el primer gran centro de abasto de la ciudad. Antes, lo había sido, a su vez, una calle cercana a la Catedral, la ‘calle de las Vendederas’, por las mujeres que vendían en ella comida preparada.

Pero son las corrientes de los médicos «higienistas» los que empiezan a hablar de mejores condiciones de salubridad «y promueven su traslado», relata el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Laforet. El crecimiento de la ciudad, las nuevas exigencias sanitarias y la modernización del comercio hacían necesaria una instalación capaz de concentrar la distribución de alimentos en un único espacio, mejor comunicado y preparado para responder a las necesidades de una isla en expansión.

Del Mercado Central a Marzagán

«La zona del Mercado Central se había convertido en algo imposible por el volumen de mercancías y de tráfico», añade Laforet. «Por lo mismo, los productos requerían de naves industriales mucho más amplias, equipadas con aire acondicionado y de frigoríficos mayores». De esa manera se llega a las instalaciones de la calle Cuestas Ramón, en Marzagán. La prensa del momento recogía su inauguración como un «éxito».

En las páginas de LA PROVINCIA se leía: «Se han superado las previsiones», como también que muchos puestos «habías agotado la mercancía a primeras horas de la mañana». Aunque la central de abasto había salido del centro de la ciudad, la expectación generada despertó una gran afluencia.

Trabajadores realizan carga y descarga de mercancías desde uno de los muelles, en 1991. / Adolfo Marrero

Más de 3.000 vehículos aparcaban en su interior. Los mayoristas alababan los muelles de carga, los aparcamientos, el acceso y hasta la cafetería. «Un café de madrugada siempre se agradece», decían. «No solo es más cómodo, sino más racional».

Juan Armando Rodríguez, presidente de la Asociación de Empresarios de Mercalaspalmas (Asemerca), recuerda que cuando se les planteó el traslado «no querían venir, al igual que pasó cuando se les obligó a mudarse del Mercado de Vegueta al Mercado Central». El empresario destaca que las reticencias habían vuelto. «No se pensaba todavía en la Circunvalación ni en la Autovía». Pasado el tiempo, todos reconocieron lo estratégico de su nueva ubicación.

Si bien las frutas y las verduras fueron la principal mercancía, la carne y el pescado no tardarían en llegar. Antonio Peña, actual propietario de Congelados Peñamar recuerda que su familia llegó al ‘Merca’ en 1988 con un puesto de 20 metros cuadrados. Ahora tiene una nave de 1.200 metros.

En los 80 éramos veinte puestos de pescado, las colas de la gente se formaban mucho tiempo antes de que abriéramos Antonio Peña — Propietario de Peñamar

Acompañando a su padre, la familia empezó a ofrecer bandejas de pescado y mariscos congelados. «Éramos 20 puestos de pescado, las colas de gente para comprar estaban desde antes de que abriéramos». Un horario al que tuvo que adaptarse para estar al frente del negocio desde las 04:00h. «Me costó, pero Mercalaspalmas me lo ha dado todo, incluso una carrera, durante la noche también encontré tiempo para estudiar y sacarme Empresariales».

Un hombre hace cálculos rodeado de productos agrícolas, en 1982. / Fernando Hernández Gutiérrez

De proveer ‘tienditas’ a proveer cruceros

En sus más de cuatro décadas, el gran ‘supermercado’ de la isla ha ido evolucionando. «Ahora ya no se suministra tanto a las tiendas de barrio porque han ido desapareciendo; ahora nos centramos más en grandes centros de alimentación, hoteles, restaurantes y buques, el aprovisionamiento de cruceros, por ejemplo», apunta Peña, quien asegura que 45 años después, cada día se cansa más de los madrugones, «pero me gusta mi trabajo, es mi vida».

Hoy, los pedidos ya no se gritan en mitad de la noche, se piden por Whatsapp o correo electrónico que después se van a recoger. Si algo le llama la atención es que, aunque son los menos, hay familias que acuden a abastecer sus propias despensas. «Saben que aquí se vende por cajas, pero si son cinco en una casa, les compensa. Se llevan su saco de papas, su caja de pescado y hasta un queso fresco».

Realidades sociales que han ido cambiando, igual que las empresariales. Atrás quedaron los veinte puestos de pescados. Hoy solo él y otro compañero más ofrecen este producto. Y aunque las frutas y hortalizas siguen siendo la esencia de este gran centro, al ser perecederos y no haber tanta demanda, «se ha notado el bajón»; pero añade: «el Merca no quiere morir».

Un cliente observa los productos, aun con el uso de la mascarilla como medida de seguridad tras la pandemia, a principios de 2021. / José Carlos Guerra

Mejora de las instalaciones

El presidente de los empresarios se queja del mal estado de las instalaciones. «Es una infraestructura que no ha tenido una reforma integral desde que se inauguró» y enumera las deficiencias que, a su juicio, presenta las estructuras: "techos en mal estado, falta de protectores laterales en los muelles de carga y descarga y baños sin acabar", además de la obra de la nave polivalente que sufrió un incendio en 2023 «y que aun no nos han entregado». Un siniestro que no ha sido el único en su historia. En este tiempo, han sido tres los incendios ocurridos en el complejo.

Mercalaspalmas (Mercados Centrales de Abastecimiento de Las Palmas S.A) fue constituida el 3 de febrero de 1975 por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Mercasa. Desde su inauguración, en 1981, su evolución ha ido de la mano de la transformación del propio sistema de distribución alimentaria. Lo que empezó como un mercado mayorista ha terminado convirtiéndose en una plataforma logística de referencia en el Archipiélago, donde conviven empresas de distribución, almacenamiento, transporte y servicios especializados.

Actividad en una de las naves de Mercalaspalmas, en 2019. / Andrés Cruz

En la actualidad, el recinto ocupa 310.000 metros cuadrados y acoge a más 200 empresas. La gerente, Mónica Suárez, destaca que de esas dos centenares, el 70% desarrolla su actividad en el mercado de frutas y hortalizas, aunque resalta que en la Unidad alimentaria existe un «ecosistema empresarial», en el que a los productos tradicionales se han ido sumando otros, como la carne y el pescado, y actividades de almacenamiento, logística o envases y embalajes ubicadas en las denominadas ‘Zona de Actividades Complementarias’.

De las 200 empresas asentadas, el 70% desarrolla su actividad en el mercado de frutas y hortalizas Mónica Suárez — Gerente de Mercalaspalmas

Para la gerente, que lleva poco más de un año en el cargo, cumplir 45 años significa que Mercalaspalmas ha sabido mantener durante más de cuatro décadas su función esencial: «facilitar el abastecimiento y la distribución de alimentos frescos en la provincia de Las Palmas». Ella misma recuerda cómo sus abuelos paternos, Silvestrito y Tinita, mantuvieron su tienda de barrio abierta durante décadas «gracias a que se abastecían aquí».

Los horarios y la conciliación

Tanto quienes tienen un puesto asentado como quienes acuden a comprar han de acostumbrarse a horarios poco habituales. Nada que un café con leche y un par de donuts de azúcar a media mañana no ayuden para revivir el cuerpo, pero nadie oculata que la conciliación con la vida familiar no es fácil.

Desde la gerencia son conscientes de que medio siglo después, un gran centro de abastecimiento requiere de modernización. El Consejo de Administración de Mercalaspalmas aprobó hace dos meses un plan de inversiones superior a 1,7 millones de euros para ejecutar una reforma integral, desde la red de agua, la seguridad, la digitalización y la eficiencia energética.

Algo que ha sido demandado por la propia asociación de empresarios en los últimos meses. «Dijimos que esto podría llegar a convertir en un gran centro de negocio de la alimentación, pero había que reimpulsarlo para que los clientes habituales no desaparecieran», subraya Juan Armando Rodríguez, a quien le preocupa también qué pasará a partir de 2031 con el sistema de arrendamiento cuando finalice la concesión administrativa bajo la que se encuentran desde que el 'Merca' se inauguró.

El empresario subraya que desde 2013, en el Consejo de Administración solo se encuentran como accionistas la empresa pública que gestiona la cadena de distribución de alimentos en España, Mercasa, que tiene un 58.37% y el Ayuntamiento, con el 41.63%. Lamenta que la voz de los mayoristas «no encuentre hueco».

Pero mientras gerencia y empresarios siguen limando asperezas, Antonio Peña -como muchos otros mayoristas y clientes- lanza un deseo de cumpleaños a la institución que les ha visto emprender, crecer y prosperar: "¡A por otros 45 años más!", expresa con alegría. La misma que da saberse pieza esencial de las cocinas, las mesas y las despensas de las islas.