El barrio de Las Palmas de Gran Canaria que honra la flora autóctona e inspira miles de poemas

El pueblo de Tenoya es tan antiguo que acumula una historia de más de 500 años. Por eso sus calles estrechas y empinadas son como pequeñas hemerotecas, cuyos nombres hacen honor a su legado. Con una indudable vinculación a la agricultura y el campo, las placas de sus esquinas repasan una parte de la flora autóctona canaria, desde Brezo hasta Almácigo pasando por Sombrerillo o Cabezón. Así, este barrio periférico de Las Palmas de Gran Canaria mantiene y recuerda una parte de sus raíces a través del callejero.

El origen de esta nomenclatura se remonta a los años setenta del siglo pasado. En aquella época solo un puñado de vías tenía nombre, por lo que las calles y callejuelas se podían recorrer con los pies, pero no con las palabras. La primera en ser nombrada fue El Salvial, una vía que rodea la parte alta del pueblo con una gran curva. Según cuenta el presidente de la asociación vecinal, Acaymo Domínguez, no fue una elección azarosa, sino que allí había un gran volumen de salvia canaria "que a día de hoy sigue saliendo".

Esquina de la calle El Salvial / José Carlos Guerra

El resto de las calles se nombraron con la misma inercia, contagiando poco a poco a las zonas aledañas, que por aquel entonces eran caminos de tierra: "Casi todos los pueblos y barrios de alrededor han cogido la misma temática". Quizá la gente lo supiera en el pasado, pero ese conocimiento popular se ha ido perdiendo entre generaciones. Acaymo preguntó a su abuelo cuando era pequeño para saciar la curiosidad, sabiendo que muchas personas mayores guardan el saber antiguo de los pueblos.

El artista de Tenoya

Uno de los vecinos que ha recopilado parte de la historia tenoyense es Agustín Torón Ramos, cuya visión artística y compromiso con el pueblo lo han hecho merecedor de numerosos títulos, entre ellos el de Hijo Predilecto de la ciudad en 2018.

La enfermedad le ha quitado parte de su movilidad, pero conserva infinitas inquietudes que se expanden por toda su casa, donde tiene un taller lleno de serrín y un museo repleto de esculturas y cuadros propios. Su jardín, construido por él mismo piedra a piedra, es un gran espectáculo colorido que recuerda al trencadís de estilo gaudisiano.

El patio de azulejos de Tino Torón / José Carlos Guerra

Entre sus estanterías también hay un gran archivo fotográfico compuesto por más de 70.000 imágenes. En ellas ha documentado la evolución del barrio y los rostros que lo han ido construyendo con el paso del tiempo, pero su conocimiento se remonta mucho tiempo atrás.

Tal y como rememora, Tenoya surgió como un núcleo de viviendas de autoconstrucción que creció desde los bordes de la antigua carretera de Arucas hasta unir dos barrancos. Precisamente por ese enclave geográfico ha pertenecido a tres municipios distintos. Empezando por Arucas a partir de 1515, pasó a formar parte de San Lorenzo en el siglo XVII. Cuando este municipio fue absorbido por la capital grancanaria en la dictadura franquista, también lo fue Tenoya.

Vista general del pueblo de Tenoya en una imagen antigua / LP/DLP

Alumbrado, maceteros y alcorques

Agustín, conocido por todos como Tino, coordinó durante muchos años la revista del colectivo cultural Valle de Tenoya, donde se publicaban todas las novedades que acontecían en la zona. Explica que cuando se nombraron las calles "había muy pocos caminos porque se plantaba todo", si bien lo que más recuerda de aquellos años es la instalación del alumbrado. Antes, a partir de cierta hora, había que recogerse en casa y usar velas. El día que estrenaron las luminarias, los niños se quedaron jugando hasta tarde.

Como artista multidisciplinar, su mente creativa no deja de trajinar ideas para honrar y embellecer el pueblo. Al margen de las esculturas con las que ya ha decorado el barrio, le gustaría colocar un macetero o un alcorque en cada esquina. De este modo, podrían plantar zumaques en Zumaque, duraznillos en Duraznillo y pequeñas flores en Espina Blanca.

Agustín Torón Ramos con algunos de sus trabajos / José Carlos Guerra

Poemas a Tenoya

Además de escultor y pintor, Tino también es poeta. Miles de poemas reposan en su ordenador, en folios sueltos o en libretas, entre los que no faltan las palabras para Tenoya. Escribe a la memoria y al olvido del pueblo; a lo que es, a lo que fue y a lo que le gustaría que fuera, aludiendo tanto a sus cosas buenas como al "abandono" que sufre. Así dice una de sus estrofas: "Hoy lloro en esta misma tierra / la que vi en todo su verdor / cambiada y destrozada / de llanuras y paredes secas".

Asomado al balcón de su jardín, rodeado por un gran mosaico de azulejos de colores, suspira en verso pretérito. La tranquilidad del barranco y las plataneras le inspiran: "Cuántas poesías he escrito aquí".