Leones, serpientes y hasta una jirafa: los animales ocultos de Las Palmas de Gran Canaria

Leones, ranas, serpientes y hasta una jirafa. Descubrir Las Palmas de Gran Canaria a través de una mirada diferente es posible. Esa era la premisa de una ruta cultural que este sábado reunió a varias familias en las calles de la capital para encontrar una serie de animales 'escondidos' entre el mobiliario urbano y los edificios de la ciudad. Algunos son tan obvios, que muchas veces el viandante ni repara en ellos. Otros, pasan completamente desapercibidos en fachadas emblemáticas.

La ruta está enmarcada en el programa de actividades de verano de LPA Estación, organizado por la Concejalía de Turismo. El punto de encuentro en este 15 de agosto -que este año ha caído un sábado- fueron los jardines delanteros del parque Doramas. A los pies de la estatua 'Atis Tirma', Juan Gabriel Santiago Casaña invitó a los más pequeños a ponerse "en modo explorador" para poder "enseñarles la ciudad a través de animales repartidos y escondidos en parques y calles".

Drago del hotel Santa Catalina

Dicho y hecho. La ruta arrancó con lo que Santiago Casaña denominó como "un animal transformado", concretamente, el drago situado a los pies del hotel Santa Catalina. El guía vinculó la planta autóctona de la Macaronesia con la leyenda del dragón Ladón, un gigante de cien cabezas que custodiaba el jardín de las Hespérides, donde crecían manzanas de oro que daban la eternidad, y que fue derrotado por Hércules, según dicta la mitología griega.

Ya internados en el parque Doramas, tocaba hacer una parada ante las garzas -más de un niña las confundió con un flamenco- y con dos leones, o "comehombres", como los definió el guía a los mini exploradores para que tuvieran cuidado. Y tras subir una escalera, la jirafa del Doramas se erguía ante sus miradas. Los niños y niñas no dudaron a la hora de alzar la mirada y querer tocarla.

Actividad familiar en busca de los animales escondidos en Las Palmas de Gran Canaria / José Carlos Guerra / LPR

Santiago Casañas aprovechó la presencia de este gigante de la sabana africana para recordar los tiempos en los que el parque Doramas fue el zoológico municipal de Las Palmas de Gran Canaria. Una historia que empezó a mediados del siglo XX cuando el Ayuntamiento adquirió el león de los Apolinario, "lo tenía en su chalet en el Madroñal hasta un día le dio un zarpazo a un niño y se lo regaló al Ayuntamiento de la capital".

Perros de Santa Ana

El león iba a ser el primero de ese nuevo zoo, pero terminó en el circo ruso. "Antes de eso estuvo en el parque San Telmo", de manera provisional, cuenta el guía. Y hacia allí continuaba, precisamente la ruta. Antes de eso, tocaba hacer una parada en la plaza de las Ranas, "conocida antes como de los Patos". La plazuela sería la antesala de la plaza de Santa Ana con sus ocho perros guardianes.

El guía, que pertenece a la agencia El Til: ocio activo y cultura, expuso ante los presentes las dos hipótesis sobre la autoría de los perros de Santa Ana. ¿Franceses o británicos? Las iniciales A. J. pueden hacer alusión al escultor inglés Adrian Jones (1845-1938) o al francés Henri Alfred Jacquemart (1824-1896). Tradicionalmente, se le atribuye a este último, pero la presencia de esculturas similares en Inglaterra deja la puerta abierta a la duda.

Serpientes y elefantes en Triana

De ahí a Triana. En el número 33 las obras de un nuevo comercio ocultaron los ocho elefantes que en otro tiempo flanqueaban la entrada de Metharam, una de las tiendas de hindúes que poblaron la Calle Mayor de la capital desde principios del siglo XX. Las esculturas, cuya autor fue Felo Monzón en los años 50, se encuentran tapados actualmente.

¿Británicos o franceses? Hay dos hipótesis sobre la autoría de los perros de Santa Ana

Frente a este comercio, los mini exploradores descubrieron la docena de serpientes enroscadas que decoran los capiteles de la fachada del número 40 de Triana. La casona fue en otro tiempo la vivienda y almacén de Tomás Miller, uno de los grandes impulsores del Puerto y del comercio internacional con Gran Bretaña -su país natal- y con sus colonias a lo largo del mundo.

La ruta enfiló al cierre con una parada ante la gran escultura mitológica sobre la cúspide del edificio de la Unión y el Fénix, frente al parque de San Telmo. Una obra que cuenta con réplicas en otras ciudades; de hecho, uno de los niños recordó que hay otra en Madrid. Los leones que custodian el Palacio Militar del mismo parque completaron la tarea de los mini exploradores.

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LPA Estación continúa hasta el domingo 23 de agosto con actividades de todo tipo: una ruta cultural enfocada en las mujeres de Galdós, un taller que muestra el arte de cocinar con tunos indios, vuelos en parapente o talleres de música y bailes tradicionales de las Islas. En todas estas opciones quedan entradas disponibles.