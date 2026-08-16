El viaducto del Guiniguada abre este lunes por la tarde en ambos sentidos
El Cabildo de Gran Canaria prevé que el sentido norte-sur quede operativo por la tarde, adelantándose 13 días a la fecha prevista
El viaducto del Guiniguada abrirá este lunes al tráfico en ambos sentidos gracias a la buena marcha de los trabajos. El Cabildo de Gran Canaria prevé recuperar la circulación en el sentido norte-sur previsiblemente durante la tarde. La apertura estaba inicialmente prevista en el calendario de trabajo para dentro de 13 días.
Tras finalizar las tareas de impermeabilización de la vía, los operarios han empezado este domingo a asfaltar el tablero del viaducto que va en dirección al sur de la isla. Según fuentes de la Consejería de Obras Públicas, estas labores podrían prolongarse unas 36 horas, de ahí que la previsión sea que la reapertura se produzca durante la tarde.
Cerrado durante la mañana
Las autoridades recuerdan que el viaducto seguirá cerrado al tráfico en sentido sur durante la mañana, por lo que seguirán vigentes los desvíos establecidos desde hace una semana. Durante las últimas jornadas, el túnel de Julio Luengo y la Avenida Marítima, entre otras vías, han canalizado buena parte de la circulación.
Las tareas de impermeabilización de este puente de la circunvalación comenzaron el pasado 2 de agosto en sentido sur-norte. Inicialmente estaba previsto que duraran los trabajos unos 15 días, pero el buen ritmo de las obras -se trabajó en varios turnos- permitió adelantar la apertura una semana.
Adelanto de los trabajos
Esta apertura permitió a su vez adelantar el comienzo de los trabajos en el sentido norte-sur, cuyos trabajos están apunto de finalizar. En este caso, la obra acarreaba mayor complejidad por la forma del viaducto, pero se ha podido completar en menos de nueve días, frente a los 15 que estaban planificados.
“Este adelanto ha sido posible gracias a la magnífica colaboración entre todo el equipo técnico de la Consejería, pasando por los ingenieros y todos los trabajadores de la obra, de las contratas y subcontratas", subrayó este domingo Augusto Hidalgo, vicepresidente del Cabildo.
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