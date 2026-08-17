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Un accidente en la GC-1 provoca retenciones en Las Palmas de Gran Canaria

El siniestro se registró al mediodía de este lunes 17 de agosto en sentido sur, en Las Palmas de Gran Canaria, y obligó a movilizar unidades de emergencia

Colapso en Las Palmas de Gran Canaria

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Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

Un accidente de tráfico registrado este lunes 17 de agosto en la GC-1, Autovía Marítima, en sentido sur, está provocando retenciones a la altura de la Ciudad de la Justicia, en Las Palmas de Gran Canaria.

El incidente se produjo en torno al mediodía y varias unidades se desplazaron hasta el lugar para intervenir y regular la circulación.

La afección al tráfico se deja notar en uno de los principales ejes viarios de acceso y salida de la capital grancanaria.

Retenciones en sentido sur

El accidente se localiza en el tramo de la GC-1 situado junto a la Ciudad de la Justicia, una zona especialmente sensible al tráfico durante las horas centrales del día.

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La incidencia está generando retenciones en sentido sur, por lo que se recomienda a los conductores extremar la precaución y prever posibles demoras.

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