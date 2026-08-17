Adiós al caos en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria: el Guiniguada recupera el tráfico tras una obra contrarreloj

El tráfico en la Avenida Marítima y las entradas y salidas de Las Palmas de Gran Canaria ha recuperado la normalidad después de que este lunes, poco después de las 18.00 horas, el Cabildo de Gran Canaria procediera a abrir la vía en sentido sur del viaducto del Guiniguada, empezando por el ramal de la GC-23, tras casi tres semanas de obras, recortando en 14 días la previsión inicial.

Atrás quedan las retenciones ocasionadas en la Avenida Marítima y en los túneles de Julio Luengo, a donde se reconducían los vehículos durante el cierre de los carriles. Este mismo lunes, llegar desde Mesa y López hasta San Telmo supuso a varios usuarios más de una hora. El vicepresidente primero del Cabildo grancanario y consejero de Obras Públicas, Augusto Hidalgo, destaca que «después de un harto trabajo hemos conseguido adelantar 13 días en las previsiones que teníamos para los trabajos de impermeabilización de las circulaciones de las Palmas de Gran Canaria» y este lunes se abre «de forma definitiva esta vía fundamental para la movilidad de la isla de Gran Canaria».

La reapertura del Guiniguada, en imágenes / José Pérez Curbelo

El consejero de Obras Públicas recuerda que esta era «una intervención importante como consecuencia de un posible colapso del propio puente hace tres años. Estuvimos trabajando dentro del puente, pero los últimos trabajos requerían inevitablemente el tener que cortar el tráfico para hacer la impermeabilización», una obra programada para agosto, «el mes que menos efectos tenía para el tráfico». A pesar de ello, el desvío de la los vehículos ha afectado considerablemente al tráfico, congestionando la Avenida Marítima y otras zonas de la ciudad, por lo que la institución y la empresa adjudicataria consiguieron recortar los plazos establecidos inicialmente «aumentando el personal, las jornadas de trabajo y los recursos para poder hacer esta impermeabilización».

Tres semanas de obras en el viaducto del Guiniguada

Las tareas de impermeabilización de este puente de la circunvalación comenzaron el pasado 2 de agosto en sentido norte. Inicialmente, estaba previsto que duraran los trabajos unos 15 días, pero el buen ritmo de las obras -se trabajó en varios turnos y se reforzó el número de operarios- permitió adelantar la apertura una semana antes de la fecha prevista inicialmente y, también, el inicio de los trabajos en la vía en sentido sur, cuya fecha de terminación se fijó en el 23 de agosto. Sin embargo, al igual que con la fase anterior, la actuación ha terminado seis días antes.

Los trabajos realizados forman parte de una intervención de emergencia para impermeabilizar, reforzar la estructura del viaducto y reasfaltar los dos puentes, con el fin de sellar al infraestructura y poner freno a las filtraciones de agua de lluvia que estaban deteriorando su estructura interna y amenazaba con provocar el derrumbe de esta infraestructura viaria inaugurada en 2003, tal como detectaron los técnicos insulares en 2022, cuando alertaron del colapso de sus 16 tendones de acero.

La reparación de emergencia iniciada en 2022

Entre 2023 y 2025 se ejecutó una reparación especialmente compleja, con una inversión de unos 11 millones de euros, que permitió sustituir el sistema dañado por un refuerzo exterior. La solución incluyó la instalación de un puntal de acero de 25 toneladas, transportado hasta Gran Canaria en 15 piezas y ensamblado previamente en Lomo Blanco antes de ser colocado a unos 100 metros de altura.

La obra protege el puente frente a las filtraciones de agua que contribuyeron al deterioro de su estructura

Una impermeabilización de máxima resistencia

Durante este mes, el Cabildo afrontó los trabajos para proteger el viaducto frente a uno de los factores que contribuyeron a su deterioro: las filtraciones de agua. Aprovechando el reasfaltado de la GC-3, se retiró el pavimento para colocar una capa de impermeabilización sobre unos 18.000 metros cuadrados de tablero, además de varios puntos del enlace con la GC-23. La lámina asfáltica colocada es de máxima resistencia y cuenta en su interior con una malla de fibra de poliéster utilizada en infraestructuras ferroviarias de alta velocidad. Para el Guiniguada se han adquirido unos 20.000 metros cuadrados, repartidos en 2.500 bobinas transportadas desde la Península en seis contenedores, con un peso conjunto cercano a los 120.000 kilos.

José Pérez Curbelo

3.800 toneladas de asfalto para completar la obra

Cada lámina, de ocho metros de largo por uno de ancho, se soldó a la anterior mediante calor, una tarea para la que se utilizaron bombonas de propano capaces de generar temperaturas cercanas a los 1.000 grados. La actuación se completó con el cambio de las juntas de dilatación y la repavimentación del firme con 3.800 toneladas de asfalto.

Esta nueva actuación, ejecutada por Lopesan, ha contado con un presupuesto de 2,2 millones de euros.