Buscan a Raúl de la Nuez, desaparecido desde hace tres meses en Gran Canaria

La asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta para localizar a Raúl de la Nuez H., un hombre de 39 años desaparecido en Gran Canaria desde el pasado 24 de mayo.

Según la información difundida en el cartel de búsqueda, la última pista sobre su paradero se sitúa en Mogán, en el sur de la Isla.

Desde la asociación piden colaboración ciudadana y solicitan que cualquier persona que pueda aportar algún dato útil sobre su localización se ponga en contacto con los canales habilitados.

Así es Raúl de la Nuez

Raúl tiene 39 años, mide aproximadamente 1,80 metros y es de complexión delgada.

Tiene el pelo oscuro y los ojos oscuros, según la descripción incluida en la alerta difundida para facilitar su identificación.

La asociación ha compartido además una imagen del desaparecido para que pueda ser reconocido con mayor facilidad.

Le perdieron la pista en Mogán

La desaparición se remonta al 24 de mayo, fecha desde la que no se tienen noticias de Raúl.

La alerta sitúa su desaparición en el municipio de Mogán y pide especial atención a cualquier información que pueda ayudar a reconstruir sus últimos movimientos o aportar una pista sobre su paradero.

Piden colaboración para localizarlo

SOS Desaparecidos insiste en que cualquier dato, por pequeño que parezca, puede resultar útil para avanzar en la búsqueda.

Las personas que dispongan de información pueden contactar con el teléfono 868 286 726.

La difusión de la imagen y de los principales rasgos físicos de Raúl busca ampliar el alcance de la búsqueda y facilitar que alguien pueda reconocerlo o aportar una pista.