Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en FagajestoViaducto del GuiniguadaSandro es el héroe de la UD Las PalmasCadáver en la cueva de MogánTiempo en CanariasVinculación de Tenoya a la agriculturaNuevo centro comercial Playa del Inglés
instagramlinkedin

Buscan a Raúl de la Nuez, desaparecido desde hace tres meses en Gran Canaria

SOS Desaparecidos ha difundido una alerta para localizar al hombre, de 39 años, al que se perdió la pista en Mogán el pasado 24 de mayo

¿Cómo actuar para facilitar la búsqueda de desaparecido?

¿Cómo actuar para facilitar la búsqueda de desaparecido?

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

La asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta para localizar a Raúl de la Nuez H., un hombre de 39 años desaparecido en Gran Canaria desde el pasado 24 de mayo.

Según la información difundida en el cartel de búsqueda, la última pista sobre su paradero se sitúa en Mogán, en el sur de la Isla.

Desde la asociación piden colaboración ciudadana y solicitan que cualquier persona que pueda aportar algún dato útil sobre su localización se ponga en contacto con los canales habilitados.

Así es Raúl de la Nuez

Raúl tiene 39 años, mide aproximadamente 1,80 metros y es de complexión delgada.

Tiene el pelo oscuro y los ojos oscuros, según la descripción incluida en la alerta difundida para facilitar su identificación.

La asociación ha compartido además una imagen del desaparecido para que pueda ser reconocido con mayor facilidad.

Le perdieron la pista en Mogán

La desaparición se remonta al 24 de mayo, fecha desde la que no se tienen noticias de Raúl.

La alerta sitúa su desaparición en el municipio de Mogán y pide especial atención a cualquier información que pueda ayudar a reconstruir sus últimos movimientos o aportar una pista sobre su paradero.

Piden colaboración para localizarlo

SOS Desaparecidos insiste en que cualquier dato, por pequeño que parezca, puede resultar útil para avanzar en la búsqueda.

Las personas que dispongan de información pueden contactar con el teléfono 868 286 726.

Noticias relacionadas y más

La difusión de la imagen y de los principales rasgos físicos de Raúl busca ampliar el alcance de la búsqueda y facilitar que alguien pueda reconocerlo o aportar una pista.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  2. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
  3. El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
  4. Las escuelas públicas de Las Palmas de Gran Canaria deniegan la matrícula a tres niños por ser sordos
  5. La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma
  6. Las Palmas de Gran Canaria tramita la expulsión del concesionario de El Atlante tras detectar el derribo del local original
  7. Carolina Darias, sobre el cierre de la panadería Miguel Díaz: 'No es una decisión agradable, pero la legalidad no tiene atajos
  8. Las lágrimas de Carolina Darias al saber que Las Palmas de Gran Canaria es finalista a Capital Europea de la Cultura: 'Ha sido difícil, pero ha sido posible

Buscan a Raúl de la Nuez, desaparecido desde hace tres meses en Gran Canaria

Buscan a Raúl de la Nuez, desaparecido desde hace tres meses en Gran Canaria

Carlos Santos volverá a diseñar el escenario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en 2027

Cerca de 200 jóvenes participan en la Semana de la Juventud con actividades de deporte, ocio y naturaleza

El viaducto del Guiniguada abre este lunes por la tarde en ambos sentidos

El viaducto del Guiniguada abre este lunes por la tarde en ambos sentidos

El ‘Pavarotti de Triana’ vuelve a conquistar Las Palmas de Gran Canaria este verano

El ‘Pavarotti de Triana’ vuelve a conquistar Las Palmas de Gran Canaria este verano

Cuando el correíllo ‘La Palma’ fue de crucero a Madeira

Cuando el correíllo ‘La Palma’ fue de crucero a Madeira

Los 45 años de Mercalaspalmas

Los 45 años de Mercalaspalmas

Cuando el pequeño puede con el grande: Isaac Corujo explica el papel de los remolcadores en el Puerto de Las Palmas

Cuando el pequeño puede con el grande: Isaac Corujo explica el papel de los remolcadores en el Puerto de Las Palmas
Tracking Pixel Contents