Las campanas de Schamann vuelven a sonar con restricciones de ruido tras sentencia judicial

Las campanas de la parroquia de Nuestra Señora de Los Dolores suenan de nuevo en el barrio de Schamann, de Las Palmas de Gran Canaria, pero no pueden hacerlo a más de 45 decibelios para cumplir con el fallo de una sentencia judicial de 2014, que ganó un vecino al protestar por el ruido que hacían. «Solo queremos vivir en paz y descansar», alega.

El párroco de Nuestra Señora de Los Dolores, Alejandro Santana, anunció la pasada semana a sus feligreses en la red social de la parroquia que las campanas volvían a tañer en el barrio de Schamann. Sin embargo, deberán hacerlo solo para actos religiosos y de forma testimonial a menos de 45 decibelios. Así lo dictó Gustavo Andrés Martín Martín, juez de primera instancia del juzgado número 13 de Las Palmas de Gran Canaria, el 5 de marzo de 2014, tras la demanda que presentó un vecino por contaminación acústica.

El vecino, que quiere preservar su intimidad, mostró a este diario el fallo de la demanda, después de que se publicase una información al respecto la pasada semana. La demanda se planteó en 2013 contra el anterior párroco de Nuestra Señora de Los Dolores Fermín Romero Navarro por ser el encargado del sistema de electromartillo que hacía las funciones de las campanas tradicionales desde 2006, y no contra el Obispado de Canarias como erróneamente se dijo. El fallo se dictó el 5 de marzo de 2014 y fue a favor del demandante, no del Obispado, aunque la sentencia fue firme el 28 de noviembre de 2018.

El párroco Alejandro Santana declaró a este periódico desconocer los términos del fallo de la sentencia, ya que no había podido leerla. Y, que la misma, estaba en manos del responsable de Patrimonio del Obispado de Canarias, Jorge de la Coba, que no pudo ser localizado por este diario.

No obstante, el jueves desconectó el reloj y las campanas. «No quiero que el reloj ni las campanas sean un motivo de problemas con los vecinos, ni que les altere el descanso», dijo, al llamarle este diario para conocer su versión tras conocer la sentencia.

El demandante asegura que el ruido era insoportable, teniendo en cuenta además que el reloj daba las horas y las medias, desde las 08.00 hasta las 22.00 horas. Según el fallo, el reloj no podrá sonar al no formar parte de ningún acto religioso, y de hacerlo no podrá superar los 35 decibelios. El miércoles, el vecino constató que tocaron al Ángelus, saltándose el fallo judicial, ya que no había ceremonia ninguna en el templo. Y aseguró que los decibelios estaban por encima de lo permitido por sentencia. «De ser así voy a tener que llamar a un perito y volver a los juzgados», puntualizó. El viernes, sin embargo, no sonaron.

El vecino afirmó que la iglesia se construyó en 1955 y que hasta la muerte de Franco, en 1975, sonaron las campanas. Luego, dejaron de hacerlo, hasta que en 2006 se instaló el sistema de electromartillo. El demandante presentó testimonios en el juicio para corroborar su versión.

En el fallo se indica que “con carácter previo a noviembre de 2006, fecha aproximada del actual sistema, no consta que las campanas se encontrasen en funcionamiento. Las mismas pudieron ser tocadas manualmente en algún momento». El cura Fermín Romero declaró, por su parte, que tocaron durante 40 años hasta que se rompieron y debieron ser sustituidas por el nuevo sistema.

Fuera como fuese, lo que quedó claro en el juicio es que las campanas pudieron sonar hace 30 años, pero que no fue hasta 2006 cuando volvieron a tañer.

Ordenanza municipal

El vecino indicó que antes de presentar la demanda intentó hablar en “ocho ocasiones” con el cura Fermín Romero para que rebajase el volumen, pero lo único que consiguió es que el reloj no sonara entre las 8 y las 9 de la mañana. Por tal motivo, contrató a una empresa para ver si los toques se ajustaban a la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente frente a Ruidos y Vibraciones de Las Palmas de Gran Canaria de 2002. El vecino vive en los bloques existentes tras la iglesia.

Los cuatro informes periciales que presentó en el juicio indicaron que las campanas superaban los límites permitidos. Así lo vio también el juez, que señaló que «los niveles de ruido superan con creces el nivel máximo permitido por normativa urbanística y el nivel máximo de tolerancia permitido». Es decir, en la casa del demandado las campanas se oían con las ventanas abiertas por encima de los 45 decibelios que dicta la norma, llegando a superar los 50 decibelios en algunas ocasiones, incluso después del ajuste que hizo el cura.

Para el juez, se vulneraba el «derecho al descanso y el derecho a la integridad física y moral». El demandante presentó pruebas médicas del «malestar emocional» y de las «alteraciones de sueño» que las campanas y el reloj le provocaban.

El vecino asegura que el barrio de Schamann es una zona residencial y tranquila, en donde la mayoría de los habitantes son ya personas mayores. Y que las campanas y el reloj han perdido la función que tuvieron en su momento. “Quién necesita hoy el reloj de la iglesia”, se pregunta con los relojes de pulsera y el móvil que casi todo el mundo porta hoy.

El mismo juez que falló la sentencia dictó una providencia el 3 de febrero de 2015 apercibiendo al párroco a cumplir con lo dictado, ya que de no hacerlo podría «incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial tipificado en el artículo 556 del Código Penal».

El demandante aseguró que tras la notificación, las campanas y el reloj dejaron de sonar. En 2023, la torre del campanario, que estaba bastante deteriorada, fue rehabilitada con la colaboración conjunta del Obispado, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Hace unos días, el campanario volvió a sonar.

El 5 de mayo de este año, la procuradora María de las Mercedes Ramírez, en nombre del nuevo párroco, Alejandro Santana González, presentó un escrito al Juzgado de Primera Instancia Número 13 de Las Palmas de Gran Canaria explicando que no podían cumplir con la sentencia porque el demandante les impedía entrar en su domicilio para medir los decibelios y ajustar así el campanario. La solicitud fue inadmitida a trámite el 7 de julio de este año.

El demandante asegura que recibió un burofax por parte del abogado de la parroquia, pero que hizo caso omiso y que ejerció su derecho de la inviolabilidad del domicilio que recoge la Constitución española. El vecino explica que no está “en contra de la iglesia”, solo quiere “vivir en paz, que respeten el descanso y el derecho a la integridad y la salud».