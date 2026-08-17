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Cerca de 200 jóvenes participan en la Semana de la Juventud con actividades de deporte, ocio y naturaleza

El planning del Ayuntamiento incluyó propuestas de kayak, snorkel, senderismo, bodyboard, K-Pop, ajedrez y juegos en distintos espacios de la ciudad

Jóvenes realizan deportes acuáticos por las actividades del Día de la Juventud.

Jóvenes realizan deportes acuáticos por las actividades del Día de la Juventud. / LP/DLP

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

Cientos de jóvenes han participado durante la última semana en las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con motivo del Día Internacional de la Juventud. .

Disfrutar de la ciudad a través del deporte, la cultura y el contacto con nuestro entorno natural

Carla Campoamor

— Concejala de Juventud

Deporte y ocio a pie de playa

La programación comenzó el lunes 10 de agosto con ‘Ventana a Las Canteras’, una actividad de kayak y snorkel para descubrir la bahía y sus fondos marinos. Ese mismo día arrancó en La Cícer ‘Bugueros Mañaneros’, un campus que se prolongó durante toda la semana y que combinó actividad física, juegos, dinámicas de grupo y deportes acuáticos.

El miércoles 12, coincidiendo con el Día Internacional de la Juventud, el protagonismo se trasladó a El Confital, donde se celebró ‘Huella Cero’, una jornada de senderismo y recogida de residuos destinada a acercar a los jóvenes a este espacio natural y fomentar su conservación.

Grupo de jóvenes se reúnen junto a Carla Campoamor en Espacio Joven Creativo ´La Grada´

Grupo de jóvenes se reúnen junto a Carla Campoamor en Espacio Joven Creativo ´La Grada´ / LP/DLP

La jornada también incluyó actividades en La Grada y La Cícer. En el primer espacio tuvo lugar la sesión final de K-Pop y ‘Entrenando Cerebritos’, mientras que en La Cícer se desarrolló ‘Futuros Riders’, una propuesta vinculada al bodyboard.

Las actividades continuaron el jueves con ‘Star Kayak’, que combinó la práctica deportiva con la observación del cielo desde Playa Chica, y concluyeron el sábado con una jornada de ajedrez en La Grada.

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La concejala de Juventud, Carla Campoamor, enfatiza que el objetivo de la planificación ha sido “ofrecer a la juventud alternativas de ocio saludable y espacios en los que encontrarse, compartir experiencias y disfrutar de la ciudad a través del deporte, la cultura y el contacto con nuestro entorno natural”.

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