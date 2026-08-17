Corea del Sur trae a Las Palmas de Gran Canaria una alternativa al wifi y al cable en espacios difíciles

Las Palmas de Gran Canaria estudiará una nueva forma de mejorar la conectividad en aquellos espacios donde las redes convencionales encuentran obstáculos. El Ayuntamiento prevé usar la tecnología desarrollada en Corea del Sur en lugares como aparcamientos subterráneos y dependencias de bomberos donde resulta complicado desplegar nuevos cables o instalaciones de emergencias.

La ciudad participará como piloto en el programa K-Inno del Gobierno de la República de Corea, una iniciativa que permitirá ensayar de forma gratuita el sistema en instalaciones municipales y evaluar sus posibilidades antes de decidir si puede tener una implantación posterior.

Entre los primeros espacios se encuentran los aparcamientos gestionados por Sagulpa, especialmente aquellos distribuidos en varias plantas bajo tierra. Las dificultades para mantener una buena cobertura inalámbrica pueden complicar la conexión de sensores y otros dispositivos, por lo que la solución que se plantea pretende ofrecer una alternativa sin depender exclusivamente de las redes habituales ni de la instalación de nuevo cableado.

El Ayuntamiento también estudia su aplicación en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento y en el Centro Municipal de Emergencias de Las Palmas de Gran Canaria (Cemelpa). A estos espacios se suma el interés mostrado por Guaguas Municipales, que analizará igualmente las posibilidades que puede ofrecer esta tecnología en sus instalaciones y servicios.

Una tecnología que aprovecha el metal

La propuesta procede de la empresa surcoreana SunnyWave Technologies, responsable de la tecnología Aurora, cuyo principal elemento diferencial es su capacidad para utilizar superficies metálicas como medio para transmitir información.

Esta característica permitiría aprovechar elementos que ya forman parte de determinadas instalaciones para mantener comunicados distintos dispositivos en lugares donde el wifi, las redes móviles o el cableado convencional presentan limitaciones.

Uno de sus posibles usos sería la conexión de sensores. En un aparcamiento, podrían emplearse para controlar plazas, instalaciones o determinados equipos. En dependencias de emergencias, podría facilitar la comunicación entre dispositivos sin necesidad de desplegar nuevas líneas por todo el edificio.

Representantes de Corea visitan la ciudad

Representantes de la República de Corea han visitado durante este mes de agosto Las Palmas de Gran Canaria para conocer las instalaciones que podrían acoger las pruebas y estudiar posibles emplazamientos.

Durante su visita fueron recibidos por el concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas, Francisco Hernández Spínola, y por el coordinador general de Modernización, Roberto Moreno.

La colaboración busca comprobar el funcionamiento del sistema en situaciones reales y determinar qué aplicaciones pueden resultar de utilidad para los servicios municipales. De esta manera la ciudad podrá confirmar las posibilidades de una tecnología que busca mantener conectados los dispositivos allí donde llevar la cobertura por las vías habituales no resulta sencillo.