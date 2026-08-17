Cuando el correíllo ‘La Palma’ fue de crucero a Madeira

Hace 75 años el Real Club Náutico de Gran Canaria fletó a a compañía Trasmediterránea el correíllo La Palma para que sus socios y familiares se trasladaran en excursión hasta la isla de Madeira y visitar la bella isla portuguesa a modo de crucero, que era toda una novedad en aquellos tiempos tan lejanos. Fueron unos adelantados de lo que ha sido posteriormente esta actividad para Canarias

Este hecho ocurrió a mediados del mes de agosto de 1951 y en el Muelle Santa Catalina se produjo una fiesta con el embarque de tan singulares turistas que iban a disfrutar de unos días de asueto en el archipiélago madeirense . Para la ocasión, Trasmediterránea había pintado el casco del barco con el color gris abandonando el tradicional color negro y, además, sus calderas se habían preparado para consumir combustible líquido en lugar de carbón, llevando como novedad unos botes de salvamento neumáticos amarrados en los palos por las bandas de babor y estribor. Este viaje de placer supuso un intercambio de pasajeros, ya que un grupo de madeirenses vinieron a conocer Gran Canaria y a la semana siguiente los devolvieron a Funchal para retornar La Palma a los turistas grancanarios que se habían desplazado hasta allí.

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Curiosamente, el citado correíllo, tras 112 años de existencia, sigue a flote en el puerto de Santa Cruz de Tenerife a donde marchó hace 40 años, en 1986, tras una donación de Jürgen Flick al Cabildo de la citada isla para labores de restauración que esperemos puedan concluir algún día. Esta es la historia de un viaje histórico que luego se repitió con el barco portugués Funchal con otro grupo de socios y simpatizantes del Club Náutico años más tarde, que embarcaron por el Muelle Grande. Había muchos deseos de conocer Madeira y hermanarnos con los isleños de la otra orilla. El turismo empezaba a germinar entre nosotros. n