El óxido y los excrementos colonizan la pasarela Onda Atlántica a cinco años de su inauguración

El óxido y los parches para intentar cubrirlo, además de los excrementos de aves, colonizan la pasarela Onda Atlántica. Esta infraestructura fue inaugurada en febrero de 2021 con el objetivo de dar una mejor conexión peatonal a ambas orillas del istmo de Santa Catalina salvando el obstáculo que supone la autovía de la Avenida Marítima. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria quisieron darle así un nuevo icono al frente marítimo de la ciudad. Pero, la cercanía al mar ha hecho de las suyas en este tiempo y el deterioro es palpable a lo largo de sus 283 metros de longitud.

A lo largo del recorrido entre el mercado del Puerto y el muelle del Sanapú, la pasarela Onda Atlántica presenta numerosos parches que desentonan con la pintura original del puente, así como manchas de óxido. Es más, hay partes que han sido repintadas y parcheadas, especialmente en las juntas de las barandillas con la estructura propiamente dicha, donde el herrumbre vuelve a hacer acto de presencia pese a esas labores de mantenimiento mínimo.

Agua a presión cada dos semanas

Fuentes municipales indican que el área de Vías y Obras -cuyo contrato lleva en nulidad desde hace ocho años- hace labores de mantenimiento "cuando es necesario" y que la última actuación consistió en la eliminación de óxido. Por otro lado, el Servicio Municipal de Limpieza realiza lavados con agua a presión cada dos semanas, con especial atención a la retirada de excrementos de paloma. Además, afirman que la tonalidad clara del puente hace "que las manchas y la suciedad sean especialmente visibles".

Estado de la pasarela Onda Atlántica | 03/08/2026 / José Pérez Curbelo

La pasarela cuenta además con un muro adosado a la estructura de acero original. Se trata de una pared que sustenta el bajo del puente en el tramo de bajada al muelle de Sanapú. Desde la Autoridad Portuaria afirman que es el Ayuntamiento capitalino el encargado de darle un mantenimiento adecuado a esta infraestructura. No obstante, aclaran que han sido ellos quienes han levantado esta modificación de la pasarela con respecto a cómo fue concebida hace cinco años.

Tras retirar el picón para hacer el parque del Sanapú, los restos quedaban "poco estéticos", por lo que hicieron un muro

En este caso, las mismas fuentes del Puerto detallan que durante el transcurso de las obras del parque marítimo del Sanapú los operarios quitaron el picón y el pequeño jardín que rodeaba el arranque de la pasarela -en este punto irán aparatos biosaludables-. Una vez realizados estos trabajos previos, los restos quedaban "poco estéticos", por lo que decidieron hacer un muro para que resultara "más vistoso".

Hasta marzo del año pasado el extremo de la pasarela en el lado del Puerto estaba dentro de un aparcamiento gestionado por Sagulpa. Actualmente toda esta parcela está siendo reconvertida en un parque marítimo. El proyecto pretende transformar la explanada en un espacio de ocio al aire libre e incluye la plantación de 134 árboles de distintas especies. La obra tendría que haber estado terminada a principios de verano, pero la inauguración se ha retrasado previsiblemente al mes de septiembre.

Un diseño sinuoso y accesible

Con un diseño sinuoso entre ambas orillas, la pasarela Onda Atlántica fue concebida con el objetivo de acercar el mercado del Puerto y la playa de Las Canteras con el muelle de Sanapú. El nuevo itinerario tendría que ser accesible para peatones, ciclistas y personas con movilidad reducida. El diseño ideado por Javier Haddad, Ramón Checa y Luis González fue escogido entre los 62 proyectos presentados a un concurso público realizado en 2015.

Los trabajos consistieron en la colocación de tres apoyos de hormigón sobre los que se dispusieron 12.000 toneladas de acero

La construcción de esta infraestructura arrancó en 2018 con un plazo de ejecución de seis meses, por lo que sufrió numerosos retrasos. Los trabajos consistieron en la colocación de tres apoyos de hormigón sobre los que se dispusieron 12.000 toneladas de acero. La estructura se vería finalizada con una capa de pintura especial -similar a la que se utiliza para los barcos- con el objetivo de evitar los efectos de la maresía.

El parque del Sanapú y la pasarela Onda Atlántica forma parte del plan Puerto-Ciudad. Se trata de una serie de actuaciones iniciadas hace ya más de una década para transformar el frente marítimo de la ciudad en el lindo con el recinto portuario. El objetivo es convertir esta zona en un espacio más amable para la ciudadanía y alejar la actividad industrial. La rehabilitación de la línea de costa entre el muelle de Santa Catalina y la Base Naval es una de las principales actuaciones que se han llevado a cabo de este plan.