Carlos Santos volverá a diseñar el escenario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en 2027

Carlos Santos seguirá dando forma al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria el próximo año. El escenógrafo grancanario será de nuevo el responsable de transformar el parque Santa Catalina en 2027, esta vez con la música como hilo conductor de una fiesta que encadenará así tres ediciones consecutivas con su firma en el escenario principal.

Después de convertir Santa Catalina en una particular Olimpia en 2025 y en el gran hotel de Las Vegas del quincuagésimo aniversario en 2026, Santos tendrá ahora delante una temática mucho más abierta. La música permitirá recorrer épocas, estilos, instrumentos, escenarios o iconos de la cultura popular, aunque por ahora no ha trascendido qué camino tomará su propuesta.

El contrato incluye el diseño, el seguimiento de la construcción y la supervisión del montaje del escenario

Promoción de la Ciudad ha formalizado ya el encargo por 80.970 euros antes de impuestos, 86.637,90 euros con IGIC. El contrato se ha adjudicado mediante un procedimiento negociado sin publicidad por su consideración de prestación artística y convierte a Santos en autor del concepto visual y responsable de seguir su desarrollo hasta que el escenario esté levantado. Su labor incluye la elaboración del proyecto de escenografía, el seguimiento de la construcción y el acompañamiento durante el montaje.

De Río en 2019 a Las Vegas en 2026

El nuevo encargo consolida la relación de Santos con el Carnaval capitalino. Estrenó su firma en el escenario principal en 2019, cuando asumió el proyecto para 'Una noche en Río'. Aquel diseño buscó conectar Las Palmas de Gran Canaria y Río de Janeiro en lugar de reproducir literalmente el carnaval brasileño. Los Riscos y las favelas aparecían como elementos paralelos, mientras que otros guiños remitían a las playas de ambas ciudades, al paseo de Copacabana y al sambódromo. Una pasarela de unos 50 metros prolongaba además el escenario hacia el público.

ACFI PRESS

Dos años después volvió a trabajar para la fiesta en unas circunstancias completamente distintas. En 2021 participó junto a XhOXb en la escenografía de 'El Carnaval vive en tu corazón', el formato televisivo preparado durante las restricciones de la pandemia. Entre medias y con posterioridad, amplió también su experiencia carnavalera fuera de la capital grancanaria, con trabajos como los escenarios de Santa Cruz de Tenerife de 2022 y 2023.

De los Juegos Olímpicos al hotel de Las Vegas

Su regreso como responsable del escenario principal llegó en 2025. La alegoría de Los Juegos Olímpicos le permitió mezclar la estética de la Grecia clásica con elementos reconocibles del deporte moderno. Columnas, hojas de olivo, aros olímpicos y un gran pebetero convivían con una pista de atletismo que recorría buena parte del recinto. Pese a una sobriedad que en principio podría parecer ajena a la algarabía carnavalera, logró uno de los escenarios más elegantes en la historia de las fiestas.

Esa concepción del escenario más allá de un gran fondo decorativo se repitió al año siguiente. Para el Carnaval de Las Vegas ideó el Hotel LPGC Palace, un enorme vestíbulo imaginario inspirado en los grandes hoteles y salas de espectáculos de la ciudad de Nevada. Rojos, negros y dorados dominaron una construcción de unos 40 metros de ancho y 20 de altura, con escaleras, fuentes, palmeras doradas, grandes superficies de vídeo y más de un millar de puntos luminosos.

Ese componente funcional es uno de los aspectos que Promoción de la Ciudad destaca precisamente al volver a escoger a Santos. La memoria del nuevo contrato señala su capacidad para plantear escenografías que se adapten a formatos diferentes y para integrar desde el propio diseño los recursos de iluminación, vídeo y sonido. También resalta la combinación de referencias históricas y culturales con soluciones contemporáneas como una de las características de su trabajo.