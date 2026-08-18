De los festejos a la limpieza: la jarana en San Lorenzo deja 14 toneladas de residuos

El dispositivo especial de limpieza desplegado durante las Fiestas de San Lorenzo retiró 14.000 kilos de residuos entre finales de julio y mediados de agosto. El operativo movilizó a 67 trabajadores y 28 vehículos antes, durante y después de las celebraciones.

Las fiestas se desarrollaron entre el 31 de julio y el 16 de agosto, aunque los trabajos de acondicionamiento habían comenzado el 1 de julio. Las últimas tareas concluyeron este martes, 18 de agosto.

Los equipos actuaron sobre contenedores y papeleras y realizaron baldeos e hidrolimpieza

Durante todo el dispositivo, el Servicio Municipal de Limpieza empleó 360.000 litros de agua y 80 litros de productos desinfectantes. También reforzó la recogida con contenedores específicos e islas ecológicas para separar resto, materia orgánica, vidrio, papel y cartón y envases ligeros.

Desbroces previos a las fiestas

Antes del inicio de los actos se limpiaron y desbrozaron parcelas, terrenos, caminos, calles y aceras. Los equipos municipales actuaron además sobre contenedores y papeleras y realizaron baldeos, hidrolimpieza, trabajos para eliminar malos olores y riegos destinados a reducir el polvo.

El dispositivo estuvo integrado por 60 trabajadores del Servicio Municipal de Limpieza y siete de Parques y Jardines. Durante las jornadas festivas se combinaron tareas manuales y mecanizadas, baldeos con camiones, hidrolimpieza y vaciado de los distintos contenedores.

Parte de estos trabajos continuó tras terminar la programación para retirar los residuos acumulados y acondicionar los espacios utilizados. El concejal de Higiene Urbana, Héctor Alemán, destacó el «trabajo de todos los profesionales» participantes en las labores previas, durante los días de mayor afluencia y tras el cierre de las fiestas.

El operativo concluyó este martes tras mes y medio de actuaciones.