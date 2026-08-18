Aguas
Guanarteme estrena saneamiento moderno tras la renovación de colectores de más de 60 años
El Ayuntamiento instala colectores de PVC y polipropileno de hasta 800 milímetros de diámetro, adaptados a las necesidades hidráulicas de cada tramo en la calle Cayetana Manrique
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha culminado la renovación integral de la red de saneamiento de la calle Cayetana Manrique en el barrio de Guanarteme por 623.756,50 euros. Las obras han permitido modernizar una infraestructura con más de seis décadas de antigüedad y mejorar su capacidad de respuesta ante las necesidades actuales y futuras de la zona, que conforman la calle Fernando Guanarteme y el Paseo de Las Canteras.
Los trabajos han supuesto la sustitución de los colectores existentes, instalados durante las décadas de los años 50 y 60 del siglo pasado, que presentaban un notable deterioro debido a su antigüedad y uso continuado.
Financiada a través de los Fondos de Cooperación Institucional y Solidaridad, la actuación ha sido ejecutada por la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, en coordinación con la Concejalía de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas.
Garantizando un servicio de saneamiento más seguro, eficiente y preparado para el crecimiento de Guanarteme
Más de 450 metros de colectores renovados
La actuación ha permitido renovar 453 metros lineales de colector, 368 metros de tuberías correspondientes a los albañales de conexión, 67 registros domiciliarios de alcantarillado y 42 pozos de la red de saneamiento.
La nueva infraestructura cuenta con conducciones de PVC o polipropileno de doble pared, con diferentes diámetros adaptados a las necesidades hidráulicas de cada tramo. En concreto, se han instalado colectores de 400 milímetros de diámetro entre Fernando Guanarteme y Castillejos, de 500 milímetros entre Simancas y Secretario Padilla, y de 800 milímetros entre Secretario Padilla y el Paseo de Las Canteras.
Por su parte, los albañales de conexión cuentan con un diámetro de 250 milímetros, lo que permite mejorar las condiciones de funcionamiento y evacuación de la red de saneamiento de esta zona de Guanarteme.
El concejal de Aguas, Francisco Hernández Spínola, ha señalado que “la renovación de esta red permite seguir avanzando en la modernización de las infraestructuras hidráulicas de la ciudad, sustituyendo unas conducciones que habían superado ampliamente su vida útil y garantizando un servicio de saneamiento más seguro, eficiente y preparado para el crecimiento de Guanarteme”.
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