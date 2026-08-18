El Mercado de Vegueta, 'estrella' de la carreta de Las Palmas de Gran Canaria para romería del Pino

Las Palmas de Gran Canaria rendirá en homenaje a la plaza de abastos más añeja de la ciudad en la tradicional Romería-Ofrenda de Nuestra Señora del Pino, el día 7 de septiembre en Teror. Bajo el título 'El Mercado de Vegueta, una puerta abierta a los saberes y a los sabores', el Instituto Canario de las Tradiciones ha diseñado una carreta que por primera vez ha sido presentada en la Plaza de Santa Ana.

En el acto estuvieron presentes la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias; el concejal de Cultura, Josué Íñiguez, y el coordinador del Instituto Canario de las Tradiciones, David Naranjo. Durante la presentación, explicaron que la carreta pretende reconocer el trabajo de ganaderos, agricultores y pescadores que forman parte del entorno rural de Canarias. Los productos que transportará la carreta cuentan con la colaboración de Mercalaspalmas, que proporcionará los alimentos destinados posteriormente a personas necesitadas.

Durante la presentación, Darias destacó que este año adelantaron a la presentación de la carreta para poder compartirla con la ciudadanía y poner en valor las tradiciones canarias. La alcaldesa subrayó que cuidar las costumbres es una manera de "mantener viva la memoria" para las próximas generaciones. Las iniciativas impulsadas en los últimos años, como el Gran Baile de Taifas con motivo del Día de Canarias y la noche de los Finados, tienen como objetivo preservar "nuestra canariedad".

Actuaciones folclóricas con la carreta

La representación de la capital contará también con la participación del grupo Los Gofiones y de la Asociación Folclórica Flor Canaria del Atlántico. Las dos agrupaciones acompañarán a la carreta durante el camino de la romería hasta el pórtico de la Basílica, donde interpretarán Una isa para el Pino a la Virgen. Naranjo explicó este martes que la idea es reconocer a esas personas que desde primera hora de la mañana están abriendo "sus puestos en los mercados más tradicionales", de ahí la elección del Mercado de Vegueta.

Al margen de la carreta, pero sin salir del despliegue para la gran romería de la Isla, Darias garantizó la seguridad durante la tarde del 7 de septiembre con el dispositivo previsto ante el desplazamiento multitudinario de ciudadanos desde la capital a Teror por la celebración de la fiesta de la patrona de Gran Canaria. La alcaldesa aseguró que existe una "máxima colaboración" entre ambos ayuntamientos y avanzó que habrá "una junta de seguridad" en el momento oportuno.