Arte y Comunidad
El Parque de Las Olas estrena imagen con una intervención artística comunitaria en Barrio Atlántico
La actuación, impulsada por el Ayuntamiento, ha renovado los muros del espacio con motivos marinos y la participación de vecinos y entidades del barrio
El Parque de Las Olas, en Barrio Atlántico, luce desde esta semana una nueva imagen tras la intervención artística comunitaria impulsada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de la Concejalía del Distrito Ciudad Alta. La actuación ha permitido renovar el aspecto del espacio público al mismo tiempo que ha implicado a vecinos, entidades sociales y otras personas del entorno en el proceso de transformación.
Los trabajos han consistido en el repintado integral del parque con una temática vinculada al mar, en la que las olas y las figuras de surfistas se han convertido en los principales elementos decorativos. La intervención artística ha sido coordinada por Requetemuá - Academia de Artes Plásticas, que ha acompañado tanto el diseño como el desarrollo de los trabajos y la participación de las personas que se han incorporado al proyecto.
Ha ido mucho más allá de una actuación de pintura
La concejala del Distrito Ciudad Alta, Betsaida González, ha destacado que el resultado "ha ido mucho más allá de una actuación de pintura", al permitir que vecinos y vecinas, entidades sociales y Ayuntamiento colaboraran para "transformar este espacio y hacerlo más cuidado y atractivo", a lo que añade como "hoy podemos ver el resultado de un proyecto que nació con la voluntad de mejorar el Parque de Las Olas".
La renovación continúa
La intervención artística da continuidad a las actuaciones de mejora desarrolladas anteriormente por la Concejalía de Vías y Obras en el Parque de Las Olas. En una primera fase se llevaron a cabo trabajos destinados a mejorar los muros y la accesibilidad del recinto.
Con la incorporación ahora de los nuevos elementos artísticos, el Ayuntamiento completa la renovación del espacio, combinando las mejoras funcionales con una actuación de carácter participativo que busca reforzar la identidad del parque y su integración en el entorno de Barrio Atlántico.
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