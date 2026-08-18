El Puerto de Las Palmas afronta un pico de demanda de combustible por la crisis del Mar Rojo

El Puerto de Las Palmas es uno de los recintos portuarios que se están beneficiando del recrudecimiento de la crisis en el Mar Rojo tras los nuevos ataques con misiles y drones de los rebeldes hutíes de Yemen contra buques mercantes y petroleros, una escalada que altera una de las rutas comerciales más transitadas del mundo. Junto a él, los lugares seguros para repostar, según las suministradoras, son Port Said, Malta, Gibraltar, Algeciras, Algoa Bay y Port Louis.

Peninsula, una de las empresas de suministro, advertía en julio del posible incremento de la demanda como consecuencia del alargamiento de las rutas para evitar las zonas de conflicto. Esta situación afecta especialmente a los petroleros que se dirigen hacia Asia, que en vez de pasar por el canal de Suez y el Mar Rojo hacia el Índico a través de Bab el-Mandeb, deben optar por el Mediterráneo, el Estrecho de Gibraltar, la costa atlántica africana y el cabo de Buena Esperanza hasta el océano Índico, un desvío que puede «más que duplicar la demanda de tonelada-milla», asevera la compañía en un informe.

Las Palmas gana demanda por los desvíos del Mar Rojo

Pablo Sansó, el máximo responsable en la capital de Minerva, otra de las suministradoras, puntualiza que aunque La Luz se beneficia de la inestabilidad en el Mar Rojo, el efecto es ahora menos intenso que en otros momentos de la crisis. Explica que la compañía puede observar con claridad estos movimientos porque opera tanto en la zona del mar Rojo y el canal de Suez como en Canarias. «Para nosotros es como un acordeón: cuando aumenta la demanda en un sitio, baja en otro y viceversa», señala.

El suministro de combustible cayó un 5,35% durante el primer semestre, una pérdida que los repuntes ligados a la crisis ayudan a contener

Los ataques vuelven a empujar a determinados buques hacia la travesíque rodea África y, en ese escenario, «Canarias suele ser una de las alternativas en la ruta por Sudáfrica». Sin embargo, la elevada volatilidad geopolítica de los últimos meses ha roto en parte esa relación directa. «Sí, nos estamos beneficiando de ese conflicto, de esa disrupción, pero no tanto como en otras ocasiones», resume.

El ‘Vasily Lozovskiy’ y el ‘Nestos Reefer’ junto a un buque de bunkering, atracados en la ampliación del Reina Sofía / La Provincia

Un crecimiento de hasta el 30% en el último año y medio

Sansó explica que actualmente existen «oleadas de demanda», aunque estas tienden a normalizarse con rapidez porque los armadores disponen de más alternativas de suministro. Frente a los fuertes repuntes registrados anteriormente, el responsable de Minerva habla ahora de «un aumento de demanda gradual y paulatino, no tan acentuado como en repuntes puntuales que vimos en momentos anteriores». La comparación, además, está condicionada por el extraordinario crecimiento experimentado por La Luz durante el último año y medio, cuando el puerto pasó de una demanda anual de «más de 2,4 millones de toneladas» a situarse alrededor de «2,9 o tres millones de toneladas», un salto que califica de «brutal» y que llegó a representar aumentos de entre el 25% y el 30%. Por eso considera que, más que hablar de una pérdida actual, hay que entender que la actividad se está estabilizando después de un crecimiento excepcional. «El Puerto de Las Palmas ha salido beneficiado a medio y largo plazo», sostiene.

Sí, nos estamos beneficiando de ese conflicto, de esa disrupción, pero no tanto como en otras ocasiones Pablo Sansó

Más antelación para contratar el combustible

La situación internacional también aconseja a los armadores contratar el combustible con mayor antelación. Tradicionalmente, explica Sansó, los pedidos se realizaban entre cinco y nueve días antes de la escala y ahora se anticipan más y, ante escenarios de menor disponibilidad de producto o de componentes para realizar mezclas, «es más recomendable salir al mercado con bastante tiempo de antelación». Esto explica que en las últimas semanas se estén recomendando plazos de entre diez y doce días para contratar determinados combustibles en La Luz.

El reto de aumentar los tanques en tierra

Sansó considera que La Luz dispone de capacidad suficiente para absorber nuevos picos de demanda y asegura que tiene «hasta mayor capacidad de la que tenemos actualmente» en uso. El principal reto a medio y largo plazo estaría en tierra: «Si hubiese algo que mejorar sería la necesidad de tener más capacidad de tanques en tierra para que el puerto sea más competitivo».

Si hubiese algo que mejorar sería la necesidad de tener más capacidad de tanques en tierra para que el puerto sea más competitivo Pablo Sansó

El responsable de Minerva destaca que las cuatro terminales actuales están bien preparadas, pero recuerda que disponer de almacenamiento suficiente resulta fundamental para recibir cargamentos, mantener producto disponible y responder con rapidez a nuevos incrementos de la demanda.

El bunkering cae un 5,35% en el primer semestre

La luz experimentó un descenso del 5,35% en el suministro de combustible en el primer semestre del año, en relación con el mismo periodo de 2025. A falta de conocer aún los datos de julio, fuentes portuarias resaltan que el mes de agosto comienza también con una pérdida que sería mayor de no existir estos repuntes.