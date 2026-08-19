Alcaravaneras logra mejoras tras recuperar una plaza degradada

La intervención artística realizada en julio en la plaza Gabriel Megías Pombo, en Las Alcaravaneras, dejó efectos que fueron más allá de la pintura. La memoria de Ciudad desde el Barrio señala que la puesta en marcha del proyecto impulsó la restauración municipal de los maceteros, cuyo deterioro llevaba meses generando quejas entre los vecinos.

Cuando la iniciativa comenzó a tomar forma, en mayo, la propuesta pasaba por intervenir los 13 maceteros pese a sus grietas y desperfectos. Incluso se planteó aprovechar algunas roturas como parte del diseño. El Ayuntamiento había explicado entonces que el deterioro reaparecía por la oxidación de las varillas interiores y que las reparaciones realizadas hasta ese momento habían sido parciales.

Artistas, escolares y vecinos transforman la plaza

La actuación terminó incorporando también trabajos municipales sobre los propios maceteros. Después, los días 10 y 11 de julio, artistas, alumnado, familias y residentes participaron en la intervención del mobiliario urbano. La memoria recoge la participación de 14 artistas y explica que parte de las ideas surgieron de alumnos de 3.º, 4.º y 5.º del CEIP Alcaravaneras, que aportaron propuestas sobre los motivos que querían ver representados en su entorno.

Una niña y un adulto pintan juntos uno de los maceteros de la plaza Gabriel Megías Pombo. / Andrés Cruz

Cambios en la convivencia del entorno

El documento recoge además cambios en la convivencia de la plaza tras la actuación. La recuperación del espacio y la presencia de vecinos, familias, artistas y alumnado coincidieron, según la memoria, con la desaparición de situaciones que venían ocasionando problemas en el entorno.

Catorce artistas, escolares, familias y vecinos participaron en un proyecto que acabó propiciando mejoras más allá de la decoración del mobiliario

Antes del proyecto, residentes de la zona habían denunciado ruidos, consumo de alcohol, altercados y la presencia habitual de personas que pernoctaban en la plaza. La memoria no establece una relación directa entre la intervención y el final de esos episodios, aunque sí incluye esa evolución entre los cambios observados.

La colaboración detrás del proyecto

Distrito Centro realizó la aportación económica y tramitó la autorización. Parques y Jardines dio permiso para actuar sobre los maceteros y Palcanarias aportó gratuitamente las pinturas utilizadas en el proyecto.