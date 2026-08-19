Desde Las Arenas a Olof Palme: más de 30 calles de Guanarteme cambian sus aceras y cruces

Moverse a pie por el barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, cambiará en más de una treintena de calles y cruces. Nuevos rebajes en las aceras, pasos peatonales adaptados, semáforos con avisadores acústicos y paradas de guaguas accesibles formarán parte de una actuación que pretende crear un recorrido sin barreras entre la avenida José Sánchez Peñate, junto al centro comercial Las Arenas, y la calle Olof Palme, en las cercanías de plaza de España.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acaba de adjudicar las obras por 572.002,81 euros a Urban Construcción y Desarrollos Inmobiliarios. Los trabajos tendrán un plazo de siete meses y están financiados por el Plan de Cooperación del Cabildo correspondiente a 2026.

En la calle Fernando Guanarteme habrá cruces adaptados y nuevos pasos peatonales

La intervención se extiende por buena parte de Guanarteme y alcanza algunos de sus principales ejes comerciales y residenciales, tras otras intervenciones en años previos. El proyecto busca que una persona con movilidad reducida pueda desplazarse por el barrio sin encontrarse con bordillos, cruces sin adaptar, mobiliario que estrecha el paso u otros obstáculos que interrumpen actualmente los recorridos.

La clave, en la calle Fernando Guanarteme

Uno de los puntos con más actuaciones será Fernando Guanarteme, la vía que da nombre al barrio y que lo atraviesa de noreste a suroeste. Allí se adaptarán cruces, se abrirán nuevos pasos peatonales a la altura de Almansa y El Salvador y se introducirán mejoras en varias paradas de guaguas. También habrá obras en Mesa y López, en cruces con Daoiz y Costa Rica, en la plaza de España y en las intersecciones con Viriato, Pelayo, El Cid y Gravina.

El recorrido continuará hacia el entorno de Las Arenas y la calle Industrial José Sánchez Peñate. En el extremo contrario del ámbito se intervendrá en Olof Palme, especialmente en sus conexiones con Mesa y López y Jesús Ferrer Jimeno.

Las obras alcanzarán además Numancia, Pavía y Secretario Padilla, así como Castillejos, Simancas, Almansa, Vergara, Cayetana Manrique, Daoiz, Pizarro, Costa Rica, Concepción Arenal, Habana y Mario César. En Jesús Ferrer Jimeno se incorporará señalización específica para advertir de los desniveles existentes.

Colores en el suelo para orientarse

Una de las novedades más visibles estará en el pavimento. Los nuevos recorridos incorporarán bandas podotáctiles de color amarillo para conducir a las personas con discapacidad visual desde las fachadas hasta los cruces. En las paradas de guaguas se utilizará el azul para facilitar su localización.

Los escalones existentes en zonas con desnivel también se marcarán mediante franjas de alta visibilidad. A ello se sumarán semáforos con señal acústica y la redistribución de elementos que actualmente ocupan parte del espacio de paso.

La actuación incluye igualmente nuevas plazas de estacionamiento reservadas para personas con movilidad reducida

Papeleras, báculos y otros elementos del mobiliario urbano serán desplazados cuando interfieran en los itinerarios. La intención del Ayuntamiento es ganar anchura útil en las aceras y evitar puntos en los que un recorrido adaptado quede interrumpido pocos metros después, como ocurre en la actualidad.

La actuación incluye igualmente nuevas plazas de estacionamiento reservadas para personas con movilidad reducida. El proyecto establece como referencia una plaza adaptada por cada 40 estacionamientos existentes.

El itinerario resultante facilitará además el acceso peatonal a algunos de los equipamientos que generan más desplazamientos diarios en esta zona de la ciudad: los centros de salud de Guanarteme y Alcaravaneras, los colegios Fernando Guanarteme y Mesa y López y los institutos El Rincón y Mesa y López.