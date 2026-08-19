El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria busca dos jefes para el Servicio de Limpieza

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria publicó este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el anuncio de la convocatoria, mediante el sistema de concurso específico de méritos, de dos puestos de trabajo de Jefatura de Servicio del Órgano Especial de Administración del Servicio Municipal de Limpieza, correspondientes a las áreas de Administración y de Limpieza y Gestión de Residuos.

La convocatoria contempla un puesto de Jefatura de Servicio de Administración y otro de Jefatura de Servicio de Limpieza y Gestión de Residuos. Ambos puestos pertenecen al grupo A1 y se encuentran vacantes en la relación de puestos de trabajo (RPT) del Servicio Municipal de Limpieza. Para optar a ellos se exige estar en posesión de las titulaciones establecidas en las bases, entre ellas las de Licenciatura en Derecho, Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario, o Grado universitario equivalente.

Funcionarios de carrera

Las bases establecen que podrán participar funcionarios y funcionarias de carrera que reúnan las condiciones generales y los requisitos específicos exigidos. La convocatoria, disponible en la web municipal, se dirige al personal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y también de otras Administraciones Públicas.

Los puestos de Jefatura de Servicio tienen carácter singularizado por las funciones de dirección de personal, coordinación y supervisión del cumplimiento de las funciones de las unidades administrativas, así como por la definición de objetivos generales y operativos y la participación en los procesos de evaluación del desempeño. Por este motivo, las bases establecen su provisión mediante concurso específico de méritos.

El proceso contempla la valoración de los méritos de las personas candidatas y la presentación de la documentación acreditativa correspondiente, además de una memoria o proyecto sobre el puesto al que se opta. Este documento deberá analizar las tareas, requisitos, condiciones y medios necesarios para el desempeño del puesto y plantear una propuesta de organización y planificación para el servicio.

Plazo de 15 días hábiles

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado, tal y como establece el anuncio de la convocatoria. Los sucesivos anuncios referentes al procedimiento se realizarán en la forma prevista en las propias bases.

La concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, explicó que “con esta convocatoria seguimos avanzando en una Administración pública basada en la profesionalización, el mérito y la capacidad, garantizando procedimientos públicos y transparentes para la cobertura de puestos de responsabilidad”.

Por su parte, el concejal de Higiene Urbana, Héctor Alemán, resaltó que “la convocatoria de estas dos jefaturas permitirá reforzar tanto la gestión administrativa como la planificación y coordinación de los servicios de limpieza y de gestión de residuos”.

El procedimiento, aprobado por la Dirección General de Recursos Humanos, se desarrolla conforme a las bases específicas publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas de 15 de julio de 2026 y al anuncio de la convocatoria publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado.