Duplica el alcoholímetro en Las Palmas de Gran Canaria: esta es la multa a la que se enfrenta

Una conducción errática por la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria terminó con un conductor sometido a la prueba de alcoholemia y un resultado de 0,67 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria le dio el alto después de observar la forma irregular en la que circulaba. Tras realizar las correspondientes pruebas, los agentes practicaron diligencias para su detención.

La cifra es especialmente relevante porque el Código Penal establece responsabilidad penal cuando se conduce con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 mg/l.

La conducción errática llamó la atención de los agentes

La intervención comenzó al detectar los policías que el vehículo no circulaba con normalidad por la Avenida Marítima.

Ante esa conducción errática, los agentes procedieron a detener la marcha del vehículo y sometieron a su conductor a las pruebas de alcohol.

El resultado comunicado fue de 0,67 mg/l, por encima del umbral penal fijado en el artículo 379.2 del Código Penal.

Qué penas contempla el Código Penal

El artículo 379.2 prevé para este tipo de conductas pena de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

En cualquiera de estos supuestos se contempla además la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo superior a un año y hasta cuatro años.

La tasa administrativa general es inferior: con carácter general, no se puede circular con más de 0,25 mg/l en aire espirado, con límites todavía más bajos para determinados conductores.