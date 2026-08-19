Barrios
De los libros a las fachadas: el barrio de Schamann tendrá ocho murales inspirados en obras de Benito Pérez Galdós
El proyecto 'Orgullo de barrio, arte a pie de calle' busca fomentar la reflexión y el diálogo entre los vecinos a través de reinterpretaciones contemporáneas de Galdós
Este miércoles, en el parque Don Benito, el Ayuntamiento presentó 'Orgullo de barrio, arte a pie de calle', un proyecto que reforzará el vínculo de Schamann con las obras de Benito Pérez Galdós a través de ocho murales. El próximo lunes, los artistas comenzarán a ilustrar sus puntos de vista sobre la literatura del autor grancanario en la calle Zaragoza. La propuesta está prevista para finalizar finales de año, aunque dependerá de las condiciones meteorológicas. Con esta acción, el consistorio busca acercar los relatos de Galdós a la ciudadanía en los espacios públicos para generar reflexión y conversación entre los vecinos.
A la presentación acudieron la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, acompañada del concejal de Cultura, Josué Íñiguez, de diferentes artistas participantes y de Salvadora Luján-Ramón, autora del proyecto de mediación cultural 'Galdós expandido'.
La cultura tiene que estar donde está la gente, en sus casas, donde viven, en sus calles, en sus barrios
La iniciativa ha sido presentada como un proyecto novedoso que pretende unir el arte y la cultura con la ciudadanía. Los ocho murales están inspirados en diferentes personajes y obras de Galdós como Marianela, Miau, Tristana o Fortunata y Jacinta, entre otras. Cada artista los ilustrará desde su propia interpretación y desde una perspectiva contemporánea.
Reflexionar sobre la actualidad a través de la literatura
El objetivo es que la ciudadanía reflexione sobre los temas actuales a través de la literatura del escritor. La calle Zaragoza acogerá un recorrido artístico que promete "recuperar los espacios", en palabras de Luján-Ramón. Galdós siempre basó sus obras en la cotidianidad de sus personajes en sus barrios y por ello el proyecto se traslada al aire libre, al igual que el autor utilizaba los espacios públicos como recurso en su escritura.
Cada mural contará con un código QR con información sobre la obra, el personaje literario y el proceso creativo. Una vez en la web, un apartado estará destinado a los vecinos, con el objetivo de que puedan dejar sus opiniones acerca de lo que observan y crear así un debate sobre los murales y sobre las cuestiones actuales.
La alcaldesa defendió que “la cultura tiene que estar donde está la gente, en sus casas, donde viven, en sus calles, en sus barrios”. El proyecto pretende que los vecinos no sean espectadores, sino que participen en la interpretación de las obras. Además, Schamann será el punto de partida de una iniciativa que, según adelanta Darias, "continuará en otros barrios de la ciudad".
Con 'Orgullo de barrio, arte a pie de calle', el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria busca recuperar el espacio público, acercar las obras de Galdós a las nuevas generaciones y utilizar el arte como una forma de reflexión y diálogo entre la ciudadanía.
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