Las Palmas de Gran Canaria pondrá a prueba su sistema de videoseguridad en el Mundial de fútbol 2030

España ha levantado el trofeo, pero el ganador silencioso del Mundial de fútbol de 2026 ha sido otro: las tecnologías de vigilancia social. El torneo ha servido para normalizar el despliegue de cámaras, drones y sistemas de inteligencia artificial (IA) para monitorizar las calles y los estadios, un patrón que se ha repetido en otros eventos deportivos internacionales y que podría replicarse en nuestro país, anfitrión de la competición futbolística en 2030 con 11 sedes -incluida la capital grancanaria- junto a Portugal y Marruecos.

Todo gran acontecimiento supone un reto para garantizar la seguridad. Bajo ese pretexto se ha acelerado la introducción de todo tipo de tecnologías para gestionar a sus millones de asistentes, así como detectar y neutralizar potenciales amenazas. Eso también se ha visto en los mundiales de Sudáfrica (2010), Brasil (2014), Rusia (2018) y Catar (2022).

Los Juegos Olímpicos

Sin embargo, por proximidad y por la legislación europea compartida, el caso que puede leerse como una advertencia para España es el de Francia. En marzo de 2023, la Asamblea Nacional autorizó la videovigilancia basada en IA para reforzar su seguridad de cara a los Juegos Olímpicos de París de 2024. Debía ser una medida limitada y excepcional, pero se amplió hasta finales de 2027.

El despliegue de cámaras con algoritmos se ha normalizado en el espacio público, donde ya habría más de 100.000, pero también en comercios de todo el territorio. Al menos 5.000, las desplegadas por la empresa Veesion, incumplen el Reglamento General de Protección de Datos, según advirtió en 2024 el regulador francés.

En Estados Unidos se instalaron en dos estadios aparatos de reconocimiento facial en los accesos

En España, el Gobierno central quiere que el Mundial 2030 sea «el mejor de la historia». Por eso, en marzo creó los grupos de trabajo encargados de su organización, entre ellos los de seguridad y tecnología, dotados con más de 100 personas. Sin embargo, desde La Moncloa aún no se han detallado los planes y se desconoce si, como ha hecho Estados Unidos, se subvencionará la sofisticación de la arquitectura de vigilancia, dentro y fuera de los estadios. El equipo del Ministerio de Deportes, detalla que estas cuestiones se abordarán a partir de septiembre.

El torneo se disputará principalmente en España, que contará con 11 sedes, mientras que Marruecos pondrá seis y Portugal otras tres. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) presentó en 2024 la candidatura de 11 estadios repartidos por todo el territorio -incluido el Estadio de Gran Canaria, pendiente de una reforma con un coste que se ha elevado a 234 millones de euros tras salir por segunda vez a licitación-.

Cámaras en la capital grancanaria

Actualmente, Las Palmas de Gran Canaria cuenta con 16 cámaras de videovigilancia, instaladas en distintos puntos de la ciudad. A estas habría que añadir las de tráfico, por lo que el número total rondaría el centenar. Fuentes municipales explican que la legislación vigente establece que solo se pueden poner cámaras allá donde se justifique esa intromisión en la intimidad por unos índices de criminalidad por encima de la media.

Llegado el Mundial, el Ayuntamiento de la capital tiene previsto desplegar videovigilancia de manera circunstancial en sitios como pueden ser las distintas fanzones que se instalen en la ciudad. En eventos masivos como la última edición del Carnaval, el área de Seguridad y Emergencias ya ha estrenado sistemas de videovigilancia con cámaras fijas y con drones sobrevolando las áreas críticas, capaces de analizar al milímetro lo que ocurra a pie de calle.

Reconocimiento facial

«Los macroeventos deportivos ayudan a normalizar la tecnología de vigilancia bajo un pretexto de excepcionalidad que requiere más seguridad y que termina convirtiéndose en la nueva normalidad», explica Judith Membrives, investigadora del IN3 de la UOC y responsable de IA y Derechos Humanos en Lafede, «teniendo en cuenta que estas tecnologías se autorizan en casos vinculados con la seguridad nacional y que España mantiene la alerta terrorista en un nivel de 4 sobre 5, podemos prever que el Mundial 2030 estará muy marcado por la vigilancia».

En EEUU, al menos dos estadios implantaron sistemas de reconocimiento facial que escanean el rostro de los asistentes para agilizar el control de accesos y las compras. Aunque está cada vez más normalizado, ese escenario es difícil de replicarse en España. Y es que los dos clubes que han instalado este método de detección biométrica, el Valencia CF y el Atlético Osasuna, han sido sancionados por los reguladores, que han establecido que su uso viola la normativa de protección de datos de la Unión Europea.

Sin embargo, las tecnologías más invasivas podrían encontrar un hueco para estar presentes en el Mundial 2030. Y es que la FIFA ha decidido que los tres primeros partidos se disputarán en Uruguay, Argentina y Paraguay con motivo de la celebración del centenario del torneo. Esta tecnología, que escanea rostros humanos y los compara con una base de datos policial, está presente en el Estadio Centenario de Montevideo, donde se jugará el partido inaugural.