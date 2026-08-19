Pañales, bolsas y latas: más de 700 kilos arrojados a una ladera de Las Palmas de Gran Canaria

Pañales, bolsas de basura, latas y envases forman parte de los más de 700 kilos de residuos que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha retirado de las laderas situadas entre las calles Dean López Martín y Rafaela Manrique, en El Polvorín. La acumulación llegó a zonas con tanta pendiente que dos trabajadores tuvieron que descender sujetos con arneses para poder recoger los desperdicios.

En agosto de 2023 fueron retirados 600 kilos de residuos y otros 2.500 kilos de restos orgánicos

La intervención se realizó en los terrenos y zonas ajardinadas que rodean los edificios de esta parte del barrio, donde los servicios municipales localizaron principalmente residuos domésticos arrojados sobre la ladera.

Diez trabajadores y tres vehículos

Parques y Jardines programó la actuación y solicitó el apoyo del Servicio Municipal de Limpieza ante el volumen de desperdicios acumulado. Además de los operarios que trabajaron sobre las pendientes con pinzas de alcance, Limpieza desplazó a diez trabajadores, un vehículo ligero y dos camiones de caja abierta para retirar el material recogido.

Los operarios proceden a la retirada de los residuos en El Polvorín. / Ayuntamiento LPGC

La operación refuerza el mantenimiento habitual que ambos servicios realizan en el barrio. Parques y Jardines dispone además desde 2024 de una cuadrilla móvil que se desplaza por los cinco distritos para atender puntos que requieren una intervención más intensa de la habitual.

El problema no es nuevo en El Polvorín. En agosto de 2023, durante la segunda actuación conjunta de este tipo desarrollada por Parques y Jardines y Limpieza, se retiraron 600 kilos de residuos y otros 2.500 kilos de restos orgánicos. Desde entonces, los dos servicios municipales realizan al menos una intervención intensiva al año en el barrio, además de las tareas ordinarias de conservación y limpieza.