El PP reclama más agentes y coordinación tras los atascos del lunes en Las Palmas de Gran Canaria

El Partido Popular ha reclamado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria más capacidad para responder a episodios de congestión como el vivido este lunes en distintos puntos de la ciudad. Su portavoz municipal, Jimena Delgado, critica la escasa presencia de policías locales y agentes de movilidad durante una jornada marcada por varios incidentes de tráfico.

«Cuando se produce un accidente es lógico que existan retenciones», señaló Delgado, que considera insuficiente la respuesta cuando una incidencia bloquea uno de los principales ejes viarios y las colas terminan extendiéndose a otras calles.

El episodio se produjo además en un mes complicado para la movilidad. Las obras del viaducto del Guiniguada obligaron desde el 2 de agosto a cortar por fases la GC-3 y a desviar parte del tráfico hacia la Avenida Marítima y la red interior de la capital. Durante esos días hubo importantes retenciones en Julio Luengo, los túneles de San José y otros accesos.

La Circunvalación recuperó este lunes la circulación completa tras terminar los trabajos sobre el tablero en sentido sur, pero varios incidentes volvieron a complicar el tráfico en la ciudad.

El PP pide más agentes en los puntos conflictivos

Delgado reclama que Policía Local y Movilidad dispongan de mecanismos para reforzar con rapidez los cruces y accesos más afectados cuando se produce un accidente o una avería.

A su juicio, la prioridad debe ser evitar que un problema localizado termine bloqueando durante horas varias zonas de la capital. Para ello pide más presencia de agentes, desvíos sobre el terreno y una coordinación más estrecha entre los servicios municipales.

La formación relaciona además estas dificultades con la situación de la Policía Local. Según sus datos, el cuerpo ha perdido alrededor de 30 agentes en los últimos seis años. Delgado sostiene que esa reducción, unida a las bajas y a la lentitud de los procesos de incorporación, limita la posibilidad de desplegar refuerzos cuando coinciden varias incidencias.

«Tenemos menos policías», resumió la portavoz, que reclama recuperar efectivos y reforzar la presencia en la calle.