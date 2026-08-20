Excrementos de paloma y ascensores sin funcionar: La Paterna denuncia problemas en la rehabilitación de un edificio

Las deficiencias en la rehabilitación de los edificios de La Paterna, en Las Palmas de Gran Canaria, sigue trayendo cola. Los vecinos y vecinas del número 14 de la calle Ruperto Chapí siguen soportando problemas como filtraciones, puertas que no encajan, palomas que se cuelan en las instalaciones o trabajos sin terminar. A esto se añade que los ascensores, recién instalados en el edificio, siguen sin funcionar y las placas solares con las que deberían reducir la factura de la luz tampoco están conectadas.

Los trabajos para mejorar las 40 viviendas de los números 14 y 16 de Ruperto Chapí arrancaron a comienzos de 2024 tras ser adjudicados por 660.473 euros. Tres años y medio después, la obra en teoría ha terminado, pero los vecinos llevan meses denunciando una serie de deficiencias. Esta semana se han vuelto a dirigir a Geursa, empresa municipal encargada de gestionar los proyectos urbanísticos de la ciudad, con un listado de incidencias que han detectado en este tiempo.

Las palomas entran por las oberturas

En la azotea, el agua de lluvia se filtra por los cierres de las planchas abuhardilladas mal colocadas. Las palomas también entran por esas oberturas, llenando de excrementos toda la zona, incluidas las cajas de registro de los paneles fotovoltaicos. De hecho, estas se encuentran abiertas y, según los vecinos, "los empalmes están mal realizados". Además, inciden en que hay basura dejada por los obreros, "como botellas y hasta una mochila", precisa Eduardo Padrón, presidente de la comunidad del bloque.

Las palomas anidando en los huecos que han dejado en la pasarela del bloque. / José Pérez Curbelo

En cuanto a los ascensores, que siguen sin funcionar, el escrito remitido a Geursa detalla que las pasarelas de acceso a las viviendas muestran óxido. Además, faltan medidas de seguridad y en el acceso a dos de las casas hay cables por fuera y cintas americanas sujetando partes del elevador. Estos se han instalado en el exterior de los edificios al no haber hueco para su construcción, por lo que están conectados con las viviendas mediante pasarelas, con accesos individuales para cada una de ellas.

Balcones y ventanas descuadradas

Los balcones también presentan deficiencias. Según explican los vecinos, las mamparas están mal colocadas, al igual que la puerta de acceso a la pasarela que conectan con el ascensor. Los cristales también están mal colocados, "dado que con el sol se calientan por dentro y los que dan al exterior se mantienen fríos", esto provoca que el calor sea "insoportable" en los balcones.

Las palomas anidan en las cubiertas del bloque y en las pasarelas de los ascensores, dejando todo lleno de excrementos

Según denuncian, las ventanas están descuadradas, las que están en posición de cierre se abren y las juntas de las mamparas no sellan bien, por lo que se producen filtraciones de agua, causando daños en los suelos. Además, en una de las viviendas "no terminaron los trabajos de albañilería", con partes sin pintar. En la entrada del edificio también existen estas deficiencias.

"La única respuesta que nos han dado ha sido que se hará en algún momento, pero no se ha hecho nada y no nos dan ninguna fecha", subraya Padrón. Según el escrito remitido, a pesar de haber dado por terminados los trabajos, estos están "sin terminar y abandonados". El estado de las obras, inciden, "son consecuencia de la falta de responsabilidad de Geursa, por no revisar los trabajos que se estaban realizando".

Así es la rehabilitación de La Paterna

La rehabilitación de La Paterna arrancó a finales de 2023 con la previsión de mejorar un total de 23 bloques del barrio y 819 viviendas. El proyecto consiste en adaptar las edificaciones con el pintado de los edificios, así como la sustitución de las planchas de los áticos, donde se han colocado placas fotovoltaicas para dar energía a las zonas comunes. Además, la medida estrella era la inclusión de ascensores en unos edificios de cinco alturas que hasta ahora carecían de ellos.

Este proyecto está incluido en el Plan Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP), con fondos Next Generation, y cuenta con una financiación de 19,2 millones de euros. Los trabajos se han estado realizando por fases. El Ayuntamiento ha ido sacando a licitación y adjudicando la rehabilitación de los edificios de manera individualizada, a medida que llegaban acuerdos con los propietarios para abrir huecos en sus casas e instalar el acceso a los ascensores.