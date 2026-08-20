Este festival de Gran Canaria continúa hoy gratis: horarios, conciertos y todo lo que debes saber antes de ir

a música ya suena junto al mar en Las Palmas de Gran Canaria. El Mojo Music Fest 2026 abrió este miércoles su sexta edición en la Plaza de la Música Jerónimo Saavedra y todavía tiene por delante tres jornadas de conciertos, dos de ellas con algunos de los principales nombres internacionales de su programación.

Pero antes de acercarse al recinto conviene conocer algunas particularidades. Los perros pueden entrar, los menores también pueden acceder cumpliendo determinados requisitos y no es obligatorio estrenar vaso: el público puede llevar incluso el de otro festival, siempre que sea de plástico y esté limpio.

Este jueves 20 de agosto ofrece además una oportunidad para acercarse al Mojo sin comprar entrada, ya que la segunda jornada del festival mantiene el acceso gratuito.

Cinco conciertos gratis este jueves

Después de que Cuarto Marginal inaugurara este miércoles el festival con una propuesta en la que confluyen emocore, indie, grunge, posthardcore y shoegaze, la programación continúa este jueves con el Lambada Records Day.

Los conciertos comenzarán a las 19.00 horas en el escenario 2031 y serán gratuitos. El horario completo previsto para este jueves es:

19.00 horas: Crissh.

Crissh. 20.00 horas: I'm Dive.

I'm Dive. 21.00 horas: Persa.

Persa. 22.00 horas: Conqueror Project.

Conqueror Project. 23.30 horas: Discolate Crew.

Será la última de las dos jornadas gratuitas que abren el Mojo Music Fest. A partir del viernes llegará el grueso de un cartel que este año adquiere una dimensión especialmente internacional.

De México y Reino Unido a Gran Canaria

Más de una veintena de artistas forman parte de la sexta edición del festival. Entre sus principales reclamos se encuentran los mexicanos Nortec: Bostich & Fussible, además de las bandas británicas Coach Party y Pynch, que actuarán por primera vez en Canarias.

El viernes 21, los conciertos arrancarán a las 20.00 horas con Tetas Frías. Después pasarán por los escenarios Gazella, Good Franco y Nortec: Bostich & Fussible, antes de que la madrugada continúe con Pynch y Laiv. Entre las actuaciones habrá sesiones de Fucking Four DJ Set.

El sábado 22 llegará la última jornada con Hostia Pedagógica, Heal y Belice, antes de uno de los conciertos destacados de la edición: Los Estanques y El Canijo de Jerez, previsto para las 23.30 horas. Coach Party actuará a la 1.00 y Supersonikka será la encargada de continuar la programación desde las 2.15 horas.

¿Pueden entrar menores al Mojo Music Fest?

Sí, aunque existen diferentes condiciones dependiendo de la edad.

Los menores de 16 años deberán acudir acompañados por un adulto o presentar una autorización firmada por sus padres o tutor legal. Quienes tengan entre 16 y 18 años podrán acceder presentando esa autorización.

Los documentos necesarios pueden descargarse desde la web del propio festival, según ha comunicado la organización.

También puedes llevar a tu perro

Otra de las particularidades del Mojo Music Fest es que permite el acceso con perros. Los animales deberán permanecer en todo momento con correa y estarán bajo la responsabilidad de sus acompañantes.

El festival recuerda además su política contra cualquier comportamiento discriminatorio y señala que no admite conductas homófobas, machistas, violentas, racistas o discriminatorias dentro del recinto.

¿Hay que comprar un vaso?

Tampoco necesariamente. El Mojo contará este año con vasos reutilizables con un nuevo diseño para 2026, que estarán disponibles en las barras.

Sin embargo, quienes todavía conserven un vaso de plástico de anteriores ediciones pueden llevarlo. Y la organización va un paso más allá: también admite vasos reutilizables procedentes de otros festivales.

La única petición es bastante sencilla: llevarlo limpio.

Una medida que permite reutilizar los recipientes que muchas veces terminan acumulándose en casa después de conciertos y festivales y que encaja con la reducción de residuos de plástico de un solo uso.

Cuándo y dónde se celebra el Mojo Music Fest 2026

La sexta edición del Mojo Music Fest se desarrolla del 19 al 22 de agosto en la Plaza de la Música Jerónimo Saavedra, en Las Palmas de Gran Canaria.

Tras la jornada inaugural del miércoles y los cinco conciertos gratuitos previstos para este jueves, el festival encara el viernes y el sábado sus dos grandes noches.

Quienes quieran acercarse tienen, por tanto, varias opciones. Desde descubrir este jueves gratuitamente algunas de las propuestas de la escena independiente hasta esperar al fin de semana para ver a los principales nombres internacionales del cartel. Y quienes tengan todavía guardado el vaso de aquel festival al que fueron hace años pueden darle una segunda vida: también tiene entrada en el Mojo.