Guaguas Municipales suma 56 conductores ante el aumento de viajeros en Las Palmas de Gran Canaria

Guaguas Municipales incorporará 56 nuevos conductores a su plantilla entre agosto y comienzos de septiembre para reforzar el servicio ante el crecimiento de la demanda de transporte público en Las Palmas de Gran Canaria.

Los primeros 27 profesionales se incorporaron este jueves a la empresa pública, mientras que otros 29 lo harán a partir de la primera semana de septiembre. Antes de comenzar a trabajar de forma ordinaria en las líneas de la compañía deberán completar un periodo de formación y adaptación.

Durante esta fase recibirán preparación específica sobre atención a los viajeros, seguridad y conducción eficiente, además de familiarizarse con la operativa interna y con los distintos tipos de vehículos de la flota.

Bolsa de empleo para conductores de Guaguas Municipales

Las nuevas contrataciones proceden de la bolsa de empleo creada tras el último proceso de selección de conductores. A la convocatoria se presentaron 1.095 aspirantes y la bolsa quedó finalmente integrada por los 347 candidatos que obtuvieron las mejores puntuaciones.

Guaguas Municipales incorpora una promoción de 56 profesionales a su plantilla de conductores. / Guaguas Municipales

La ampliación de plantilla llega en un momento de fuerte utilización del transporte público en la capital. La gratuidad y las bonificaciones aplicadas durante los últimos años han elevado el número de viajeros y han obligado a Guaguas Municipales a aumentar sus recursos humanos y operativos.

Ese refuerzo se está produciendo también en la flota. La incorporación más reciente se produjo el pasado junio, con la entrada de seis guaguas compactas de siete metros destinadas a líneas que recorren barrios y calles de trazado más estrecho. Los nuevos vehículos, con capacidad para unas 40 personas, se suman al proceso de renovación de la compañía, que en febrero ya había anunciado la llegada de 24 unidades de 12 metros con capacidad para 92 pasajeros, de ellos 26 sentados, dos espacios para personas con movilidad reducida y tres puertas

El presidente de la compañía y concejal de Transporte Colectivo de Viajeros del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, recibió este jueves al primer grupo acompañado por el director general de Guaguas Municipales, Miguel Ángel Rodríguez, y personal técnico de la empresa. La llegada escalonada de los 56 conductores permitirá reforzar el servicio a medida que completen su formación.