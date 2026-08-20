Verano
Juegos y talleres gratis para niños este viernes en Las Torres
El programa gratuito ‘Parque Aventura’ llega este viernes al barrio de Las Torres, penúltima parada del Distrito Ciudad Alta para ofrecer ocio infantil
El barrio de Las Torres acogerá este viernes, 21 de agosto, la penúltima jornada de ‘Parque Aventura’, el programa de actividades gratuitas con el que el Distrito Ciudad Alta ha recorrido durante julio y agosto diferentes espacios públicos de la zona con propuestas dirigidas principalmente al público infantil.
La cita se desarrollará entre las 17.30 y las 19.30 horas en el Espacio Multideportivo de Las Torres. Los niños y niñas de hasta 12 años podrán participar junto a sus familias en juegos, talleres y distintas actividades de animación sin necesidad de abonar entrada.
Las Torres será la quinta de las seis paradas incluidas este verano en la programación organizada por la Concejalía del Distrito Ciudad Alta. El recorrido comenzó el 3 de julio en la Plaza de la Unidad, en Barrio Atlántico, y continuó el día 17 en la Plaza Don Benito, en Schamann. Después pasó por la Plaza María Madre de la Iglesia, en Residencial Cruz de Piedra, el 24 de julio, y por la plaza de la calle León XIII, junto a las instalaciones de Protección Civil, en El Polvorín, el pasado 14 de agosto.
Decenas de familias se apuntan a la cita
Las primeras jornadas congregaron a decenas de familias. Así ocurrió tanto en el estreno celebrado en Barrio Atlántico como en la posterior parada de Schamann, donde la programación mantuvo el mismo formato de dos horas de juegos, talleres y actividades de ocio para los menores.
La concejala del Distrito Ciudad Alta, Betsaida González, señala que la iniciativa busca ofrecer durante las vacaciones alternativas de ocio próximas a los lugares de residencia y aprovechar plazas y espacios públicos como puntos de encuentro para las familias.
El programa fue presentado a finales de junio con un calendario distribuido entre los viernes de julio y agosto y concebido para llevar las actividades a seis barrios diferentes del distrito. Todas las jornadas comparten horario y carácter gratuito y están abiertas a las familias, aunque las propuestas se concentran especialmente en los menores de hasta 12 años.
Tras la actividad de este viernes en Las Torres quedará una última cita. ‘Parque Aventura’ concluirá el 28 de agosto en la Plaza Escultor Eduardo Gregorio, en Las Chumberas, también entre las 17.30 y las 19.30 horas.
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